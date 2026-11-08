KOLIKO KO ZARAĐUJE VIŠE NEĆE BITI TAJNA: Hrvatska menja pravila - tiče se i radnika iz Srbije

RADNICI u Hrvatskoj mogli bi da saznaju iznos plate pre razgovora za posao i da traže podatke o prosečnim platama kolega.

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To je predviđeno izmenama Zakona o radu, koje su u javnoj raspravi do 2. decembra 2026. godine.

Izmene je početkom ove nedelje predstavio hrvatski ministar rada Alen Ružić, a deo koji se odnosi na plate objasnila je Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu. Hrvatska tako u svoje zakone prenosi evropsku direktivu o transparentnosti plata. Rok za to istekao je 7. juna ove godine.

Plata poznata pre razgovora

Zirdum je rekla da će svaki kandidat za posao pre razgovora ili na samom razgovoru morati da dobije podatak o početnoj plati ili rasponu plate za to radno mesto. Poslodavac više neće smeti da ga pita koliku je platu imao na prethodnom poslu.

Radnici će moći da traže podatke o svojoj plati i o prosečnim platama kolega na istim ili sličnim poslovima, odvojeno za muškarce i žene. Poslodavci će zato morati da odrede platne razrede za svako radno mesto. Ako poslodavac traženi podatak ne dostavi, može biti prekršajno kažnjen.

To ne znači da će radnici znati tačnu platu svakog kolege. Zirdum je pojasnila da je cilj transparentnost za radnika, a ne otkrivanje pojedinačnih plata. Odredbe u ugovorima kojima se radnicima zabranjuje da govore o svojoj plati postaće ništavne, pa ugovore neće trebati da menjaju.

Uvodi se i Nacionalni sistem transparentnosti plata, koji bi trebalo da uspostavi Finansijska agencija (FINA). Veći poslodavci će preko njega izveštavati o razlici u platama muškaraca i žena. Za prilagođavanje je predviđeno najmanje šest meseci od stupanja Zakona na snagu.

Duže pravo na godišnji odmor

Izmene Zakona o radu donose i promene za godišnji odmor. Opšte pravilo ostaje isto: neiskorišćeni godišnji odmor iz prethodne godine koristi se do 30. juna.

Radnici koji do tada nisu mogli da ga iskoriste zbog bolesti, roditeljskih prava ili drugih opravdanih razloga moći će da ga koriste do 31. decembra. Ako ni tada ne mogu zbog bolesti, rok se produžava za još tri meseca, u skladu s presudama Suda Evropske unije.

Na radnike iz regiona koji rade u Hrvatskoj nova pravila primenjivaće se kao i na sve ostale zaposlene kada Zakon bude usvojen.

(B92)