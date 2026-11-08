ŠOK ZA MOSKVU: Moldavija zvanično objavila da više ne uzima ni kap ruskog gasa

MOLDAVIJA je u potpunosti obustavila kupovinu ruskog gasa, izjavila je danas predsednica te zemlje Maja Sandu, u trenutku energetske krize i poskupljenja energenata u zemlji.

Tanjug/AP/Mindaugas Kulbis

Sandu je u istoj objavi kao uspeh svoje administracije predstavila puštanje u rad dalekovoda ka Rumuniji, preko kojeg će se takođe isporučivati skuplja električna energija.

- Pustili smo u rad dalekovod Vulkanešti – Kišinjev, koji povezuje Republiku Moldaviju sa Rumunijom i evropskim elektroenergetskim sistemom. Moldavija ne kupuje nimalo ruskog gasa, a u pripremi su još dva dalekovoda ka Rumuniji - napisala je predsednica Moldavije na društvenoj mreži Iks.

Projekat dalekovoda Vulkanešti – Kišinjev realizovan je kreditnim sredstvima Svetske banke u iznosu od 61 milion evra.

Njegov cilj je postepena zamena pristupačne električne energije iz Moldavske termoelektrane u Pridnjestrovlju, koja je u vlasništvu ruske kompanije „Inter RAO”, skupljim uvozom iz Rumunije.

Sandu je svoju objavu propratila novim optužbama na račun Moskve za „energetsku ucenu”.

U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije i kompaniji „Gasprom” više puta su odbacili takve tvrdnje Kišinjeva, navodeći da je ruska strana decenijama pouzdano snabdevala Moldaviju pristupačnim energentima i ispunjavala ugovorne obaveze, dok su moldavske vlasti, kako tvrde, po nalogu Zapada narušile obostrano korisnu saradnju na štetu sopstvenih građana.

Nakon što je Ukrajina obustavila tranzit ruskog gasa ka Evropi, kao i zbog odbijanja Kišinjeva da plati dug „Gaspromu”, Moldavija i Pridnjestrovlje ostali su bez prirodnog gasa.

Dok Kišinjev dobija energente iz evropskih zemalja, što utiče na rast cena za stanovništvo, Tiraspolj se našao u potpunoj gasnoj blokadi.

U Pridnjestrovlju su uvedena naizmenična isključenja električne energije, a u stambenim zgradama nije bilo grejanja ni tople vode, dok su spoljne temperature bile ispod nule.

Krajem januara Komisija za vanredne situacije Moldavije odobrila je izdvajanje 20 miliona evra iz bespovratne pomoći Evropske unije za kupovinu gasa za Pridnjestrovlje u periodu od jednog do 10. februara.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je Evropska unija spremna da izdvoji još 60 miliona evra za prevazilaženje energetske krize u Pridnjestrovlju, ali su vlasti te oblasti kasnije odbile tu ponudu.

Umesto toga, snabdevanjem gasom bavi se mađarska kompanija MET Gas end Enerdži Marketing AG.

Predsednik Pridnjestrovske Moldavske Republike Vadim Krasnoseljski saopštio je 14. februara da su počele isporuke gasa kupljenog zahvaljujući kreditnoj podršci Rusije, što je omogućilo nastavak rada Moldavske termoelektrane.

(Politika)

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