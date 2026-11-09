Društvo

OGLASIO SE MUP: Uputili upozorenje vozačima

В. Н.

09. 11. 2026. u 10:01

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Srbije (MUP) apelovalo je ovog jutra na vozače da budu veoma oprezni tokom vožnje.

ОГЛАСИО СЕ МУП: Упутили упозорење возачима

Foto: Geoffrey Swaine/Shutterstock Editorial/Profimedia

- U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice. Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju - piše u apelu MUP-a, objavljenom na njihovom zvaničnom Instagram profilu.

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