OGLASIO SE MUP: Uputili upozorenje vozačima

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Srbije (MUP) apelovalo je ovog jutra na vozače da budu veoma oprezni tokom vožnje.

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- U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice. Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju - piše u apelu MUP-a, objavljenom na njihovom zvaničnom Instagram profilu.