MAĐARSKA PRAVI VELIKI ENERGETSKI ZAOKRET: Ruski gas menja crnomorskim, Budimpešta udružila snage sa Bukureštom!

MAĐARSKA i Rumunija razmatrale su diverzifikaciju isporuka prirodnog gasa iz regiona Crnog mora, s obzirom na nameru nove mađarske vlade da do jeseni 2027. godine postepeno obustavi uvoz energenata iz Rusije, saopštio je ministar privrede i energetike Mađarske Ištvan Kapitanj.

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- Bilo mi je zadovoljstvo da se sastanem sa novim rumunskim ministrom energetike (Dumitrom Kisalicom), sa kojim sam razgovarao o koracima koje je potrebno da preduzmemo kako bi i Mađarska mogla da ima aktivnu ulogu u nabavci gasa eksploatisanog iz Crnog mora i njegovoj isporuci našem regionu - rekao je Kapitanj u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, nakon sastanka učesnika regionalnog programa za razvoj veza u energetskom sektoru održanog u Zagrebu.

Kako je naveo, Mađarska namerava da prirodni gas iz Rumunije, koji će delimično zameniti gorivo iz Rusije, ne koristi samo za sopstvene potrebe, već i da ga transportuje u druge zemlje Centralne i Istočne Evrope.

On je napomenuo da je na sastanku razmatrana regionalna energetska integracija, kao i mogućnosti za diversifikaciju za Mađarsku putem novih kanala nabavke, omogućenih saradnjom sa Rumunijom i Hrvatskom.

Prema njegovim rečima, razgovor je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a dijalog će se nastaviti za dve nedelje.

U septembru je Kapitanj izjavio da je Budimpešta spremna da ispuni zahtev Brisela za postepeno ukidanje ruskog gasa do oktobra 2027. godine, tvrdeći da zemlja ima pristup alternativnim izvorima. Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban je 3. novembra izjavila da će Budimpešta do jeseni 2027. godine obustaviti uvoz prirodnog gasa iz Rusije i da trenutno razmatra načine za postepeno ukidanje uvoza ruske nafte.



(Sputnjik)

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