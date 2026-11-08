Ekonomija

STIŽE NOVA POMOĆ: Ovi penzioneri tokom novembra i decembra dobijaju vaučere od 100 evra

В. Н.

08. 11. 2026. u 16:24

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OPŠTINA Bar planira da tokom novembra i decembra dodeli vaučere od po 100 evra za nabavku lekova za 237 penzionera čija mesečna penzija ne prelazi 467 evra. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 30.000 evra.

СТИЖЕ НОВА ПОМОЋ: Ови пензионери током новембра и децембра добијају ваучере од 100 евра

James Boardman / Alamy / Profimedia/anusz Pieńkowski / Alamy / Profimedia

Pravo na ovu pomoć moći će da ostvare penzioneri sa najnižim primanjima, a nakon izbora apoteke u kojoj će vaučeri moći da se koriste, biće raspisan javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih građana.

Tender za izradu i realizaciju vaučera, procenjene vrednosti 24.793,39 evra bez PDV-a, raspisan je krajem oktobra. Ponude za javnu nabavku mogu se dostaviti elektronski do 17. novembra u 11 časova, kada je predviđeno njihovo otvaranje. 

Važno je napomenuti da penzioneri neće automatski dobiti vaučere samo na osnovu visine penzije. Korisnici će biti određeni na osnovu rang-liste koju će utvrditi nadležni organ lokalne uprave.

Vaučeri će moći da se koriste za nabavku lekova u odabranoj apoteci na teritoriji opštine Bar, a njihova pojedinačna vrednost iznosiće 100 evra. 

Prema tenderskoj dokumentaciji, izabrana apoteka biće obavezna da omogući korišćenje vaučera u svim svojim apotekarskim jedinicama na teritoriji opštine Bar, kao i da lokalnoj upravi dostavlja mesečne izveštaje o njihovom korišćenju.

Reč je o novoj meri pomoći penzionerima koja se prvi put sprovodi ove godine, a namenjena je građanima kojima troškovi lečenja i nabavke lekova predstavljaju značajno opterećenje za kućni budžet.

(Espreso)

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