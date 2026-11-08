STIŽE NOVA POMOĆ: Ovi penzioneri tokom novembra i decembra dobijaju vaučere od 100 evra

OPŠTINA Bar planira da tokom novembra i decembra dodeli vaučere od po 100 evra za nabavku lekova za 237 penzionera čija mesečna penzija ne prelazi 467 evra. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 30.000 evra.

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Pravo na ovu pomoć moći će da ostvare penzioneri sa najnižim primanjima, a nakon izbora apoteke u kojoj će vaučeri moći da se koriste, biće raspisan javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih građana.

Tender za izradu i realizaciju vaučera, procenjene vrednosti 24.793,39 evra bez PDV-a, raspisan je krajem oktobra. Ponude za javnu nabavku mogu se dostaviti elektronski do 17. novembra u 11 časova, kada je predviđeno njihovo otvaranje.

Važno je napomenuti da penzioneri neće automatski dobiti vaučere samo na osnovu visine penzije. Korisnici će biti određeni na osnovu rang-liste koju će utvrditi nadležni organ lokalne uprave.

Vaučeri će moći da se koriste za nabavku lekova u odabranoj apoteci na teritoriji opštine Bar, a njihova pojedinačna vrednost iznosiće 100 evra.

Prema tenderskoj dokumentaciji, izabrana apoteka biće obavezna da omogući korišćenje vaučera u svim svojim apotekarskim jedinicama na teritoriji opštine Bar, kao i da lokalnoj upravi dostavlja mesečne izveštaje o njihovom korišćenju.

Reč je o novoj meri pomoći penzionerima koja se prvi put sprovodi ove godine, a namenjena je građanima kojima troškovi lečenja i nabavke lekova predstavljaju značajno opterećenje za kućni budžet.

(Espreso)