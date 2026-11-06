Zimska kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja: Podizanje svesti vozača

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) sredinom novembra pokreće ovogodišnju kampanju ''Za zimu se spremi i na vreme opremi'' koja će se sprovoditi širom zemlje sa ciljem podizanja svesti vozača o značaju bezbedne vožnje u zimskom periodu.

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Sve je spremno za zimsku kampanju koja će j narednom periodu biti realizovana u turističkim centrima i na frekventnim putnim pravcima, rekao je za Tanjug Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora ABS Srbija.

Kako je naveo, kampanju Agencija realizuje u saradnji sa, pored ostalih, Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom saobraćajne policije, JP Putevi Srbije, Auto-moto savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom EKO Srbija.

Akcenat kampanje stavljen je na pravovremenu pripremu vozila za zimske uslove vožnje, što obuhvata proveru kočionog i upravljačkog sistema, ispravnost akumulatora, metlica brisača i tečnosti za pranje stakla, kao i na korišćenje propisane zimske opreme, rekao je Ćurčić.

Važno je da vozači brzinu uvek prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, da drže bezbedno odstojanje i izbegavaju nagla kočenja i skretanja, vožnju pod dejstvom alkohola, kao i upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje.