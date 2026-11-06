KOLIKO KREDITA MOŽETE DA IMATE ISTOVREMENO? Banka neće automatski odobriti svako novo zaduženje - ovo je važan uslov!

GRAĐANI Srbije mogu istovremeno da otplaćuju više kredita, bez obzira na to da li je reč o stambenim ili gotovinskim pozajmicama. Iako mnogi veruju da postoji ograničenje broja kredita koje jedna osoba može da ima, zakon ne propisuje takav maksimum. Međutim, to ne znači da će banka automatski odobriti svako novo zaduženje.

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Ključni uslov za dobijanje dodatnog kredita jeste kreditna sposobnost, odnosno mogućnost građanina da iz svojih redovnih prihoda uredno izmiruje sve postojeće i buduće mesečne obaveze.

Prema istraživanju portala Kamatica, čak ni otplata jednog stambenog kredita ne predstavlja prepreku za podizanje drugog stambenog ili dodatnog keš kredita, pod uslovom da klijent ispunjava kriterijume banke.

Koliki deo plate može da ode na kredit?

Prilikom razmatranja zahteva za kredit, banke posebnu pažnju obraćaju na odnos mesečnih primanja i ukupnih obaveza po osnovu zaduženja.

Iako se često pominje granica od 60 odsto zarade, ona nije jedinstveno pravilo koje važi za sve banke. Svaka finansijska institucija samostalno određuje prihvatljiv nivo zaduženosti, uzimajući u obzir visinu prihoda, vrstu kredita i procenu rizika.

Primera radi, ukoliko banka dozvoljava da ukupne mesečne rate iznose najviše 50 odsto neto zarade, osoba koja prima 100.000 dinara može da izdvoji do 50.000 dinara za otplatu svih kredita.

Preostalih 50.000 dinara u tom slučaju ostaje za svakodnevne životne troškove i druge potrebe.

Šta sve banke proveravaju pre odobravanja kredita?

Visina plate nije jedini faktor koji utiče na odluku banke. Prilikom procene kreditne sposobnosti proveravaju se i postojeće finansijske obaveze, kao i dosadašnja urednost njihovog izmirivanja.

Posebno se uzimaju u obzir podaci iz Kreditnog biroa, uključujući stambene i gotovinske kredite, obaveze po kreditnim karticama, dozvoljenom prekoračenju računa i lizingu.

Važnu ulogu imaju i dužina zaposlenja, redovnost prihoda i ukupna finansijska stabilnost klijenta.

Zbog toga dve osobe sa identičnim mesečnim primanjima ne moraju imati iste mogućnosti za novo zaduživanje. Onaj ko nema postojeće dugove može biti u povoljnijem položaju od građanina koji već otplaćuje nekoliko kredita.

Koliki dodatni kredit možete da dobijete?

Građani koji već otplaćuju stambeni kredit mogu da konkurišu i za gotovinsku pozajmicu, ali njen iznos zavisi od raspoloživog dela mesečnih primanja.

Ukoliko banka primenjuje ograničenje od 50 odsto zarade, osoba sa mesečnom platom od 80.000 dinara, koja već otplaćuje kredit sa ratom od 25.000 dinara, mogla bi da izdvoji još 15.000 dinara za novu mesečnu ratu.

Građanin koji zarađuje 100.000 dinara, a za postojeći kredit mesečno izdvaja 30.000 dinara, mogao bi da se dodatno zaduži tako da nova rata iznosi najviše 20.000 dinara.

U slučaju mesečnih primanja od 120.000 dinara i postojeće rate od 35.000 dinara, za otplatu dodatnog kredita moglo bi da ostane još 25.000 dinara.

S druge strane, osoba sa zaradom od 150.000 dinara, koja već otplaćuje kredit od 40.000 dinara mesečno, mogla bi da izdvoji dodatnih 35.000 dinara za novu ratu.

Ovi iznosi predstavljaju isključivo ilustrativne primere i ne znače da će banka automatski odobriti novo zaduženje.

Takođe, iznos raspoloživ za novu mesečnu ratu ne treba poistovećivati sa ukupnom sumom koju građanin može da pozajmi. Konačna visina kredita zavisi od kamatne stope, ugovorenog perioda otplate i drugih uslova banke.

Da li je moguće otplaćivati dva stambena i jedan keš kredit?

Istovremena otplata dva stambena i jednog gotovinskog kredita jeste moguća, ali samo ukoliko klijent ima dovoljno visoka i stabilna primanja i ispunjava sve uslove banke.

Prilikom odlučivanja o drugom stambenom kreditu banka će u obračun uključiti postojeću ratu prvog stambenog kredita, kao i sve druge finansijske obaveze.

Kod stambenih pozajmica dodatno se proveravaju vrednost nekretnine, potrebno učešće i odgovarajuća sredstva obezbeđenja.

To znači da građanin sa većim primanjima može uspešno da otplaćuje nekoliko kredita istovremeno, dok osoba sa manjom zaradom i postojećim dugovanjima može dobiti negativan odgovor čak i kada traži relativno mali iznos.

Na kraju, za banku nije presudan broj kredita koje građanin već ima, već njegova sposobnost da sve mesečne obaveze izmiruje redovno, bez ugrožavanja sopstvene finansijske stabilnosti.

(Kamatica)