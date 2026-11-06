POREZ NA IMOVINU: Pomeren rok za plaćanje, građani dobili dodatna dva dana

GRAĐANIMA Srbije približava se rok za izmirenje poslednje ovogodišnje rate poreza na imovinu. Četvrta rata za 2026. godinu dospeva na naplatu 14. novembra, ali će obveznici ove godine imati dva dodatna dana da izmire svoje obaveze bez obračunavanja zatezne kamate.

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Naime, 14. novembar pada u subotu, pa se rok za blagovremeno plaćanje pomera na ponedeljak, 16. novembar 2026. godine. To znači da građani do tog datuma mogu da izmire poslednju ratu poreza i izbegnu dodatne troškove.

Porez na imovinu plaća se u četiri rate tokom godine, a ova obaveza odnosi se na fizička i pravna lica, kao i na preduzetnike koji poseduju nepokretnosti koje podležu oporezivanju.

Koliko novca treba uplatiti?

Iznos četvrte rate po pravilu odgovara četvrtini godišnjeg poreskog zaduženja, u skladu sa rešenjem koje je obveznik dobio od nadležne lokalne poreske administracije.

Građani koji još nisu dobili novo poresko rešenje obavezu izmiruju akontaciono, na osnovu prethodno utvrđenog zaduženja, a eventualna razlika obračunava se nakon donošenja novog rešenja.

Visina poreza na imovinu razlikuje se od grada do grada i zavisi od više faktora, među kojima su površina nepokretnosti, lokacija, procenjena vrednost i poreska stopa koju utvrđuje lokalna samouprava.

Šta se dešava ako zakasnite?

Građani koji ne izmire svoje obaveze u predviđenom roku rizikuju dodatne troškove.

Za kašnjenje u plaćanju poreza obračunava se zatezna kamata, čija je navedena godišnja stopa 16,5 odsto. Osim kamate, za neplaćanje poreskih obaveza predviđene su i prekršajne sankcije, a novčana kazna za fizička lica može iznositi 5.000 dinara.

Važno je naglasiti da se kamata obračunava na neizmireni iznos duga, za period kašnjenja, a ne kao jednokratna kazna u visini celokupne godišnje kamatne stope.

Kako proveriti dugovanje?

Građani koji nisu sigurni koliko novca treba da uplate mogu da provere stanje svojih poreskih obaveza putem portala Lokalne poreske administracije ili neposredno u nadležnoj gradskoj, odnosno opštinskoj poreskoj službi.

Prilikom plaćanja potrebno je obratiti pažnju na tačnost računa i poziva na broj, kako bi uplata bila pravilno evidentirana.

S obzirom na to da poslednji dan za uplatu pada u ponedeljak, građanima se savetuje da obavezu izmire ranije i tako izbegnu eventualna kašnjenja u evidentiranju uplata.

(24sedam)