KUPOVINA STANA RADI IZDAVANJA: Kolika je zarada kada se od mesečne kirije odbiju porezi, održavanje i drugi troškovi?

KUPOVINA stana radi izdavanja mnogima deluje kao siguran način da obezbede dodatni prihod. Međutim, kada se od mesečne kirije odbiju porezi, održavanje i drugi troškovi, zarada može biti znatno manja od očekivane.

Foto: Elena Blokhina / Alamy / Profimedia

Prema podacima iz istraživanja ažuriranog u avgustu 2026. godine, prosečan bruto godišnji prinos od izdavanja stanova u Beogradu iznosi 6,02 odsto, dok je u Novom Sadu 4,26 odsto. Ipak, ovi procenti predstavljaju odnos oglašenih cena nekretnina i zakupnina, a ne stvarnu zaradu vlasnika.

Koliko ostaje od stana vrednog 100.000 evra?

Kako pokazuje analiza portala Nekretnine.rs, stan kupljen za 100.000 evra, koji se izdaje za 500 evra mesečno, mogao bi da donese 6.000 evra godišnje. Međutim, računica se menja kada se uključe dodatni izdaci.

U ilustrativnom primeru, kupac izdvaja još 3.000 evra za troškove kupovine i 7.000 evra za opremanje, pa ukupna investicija dostiže 110.000 evra.

Ako stan tokom godine jedan mesec ostane bez zakupca, prihod od kirije pada na 5.500 evra. Kada se odbije 825 evra poreza na zakupninu i još 600 evra predviđenih za porez na imovinu i održavanje, vlasniku ostaje 4.075 evra godišnje.

To znači da stvarni godišnji prinos u ovom primeru iznosi oko 3,7 odsto ukupno uloženog novca.

U drugom scenariju, sa nižim početnim bruto prinosom od 4,3 odsto, godišnja zarada nakon predviđenih troškova iznosi približno 2.750 evra, odnosno 2,5 odsto ukupne investicije.

Važno je naglasiti da su ove računice ilustrativne i da ne predstavljaju izmerenu prosečnu zaradu stanodavaca u Beogradu i Novom Sadu.

Jedan veći kvar može ozbiljno da smanji zaradu

Vlasnici često zaboravljaju da stan ne donosi prihod svakog meseca, dok pojedini troškovi postoje čak i kada je nekretnina prazna.

Dodatni problem mogu predstavljati neplanirane popravke. Primera radi, ako se pojavi kvar čije otklanjanje košta 1.000 evra, godišnja zarada iz prvog primera pada sa 4.075 na svega 3.075 evra.

Zbog toga je pre kupovine važno proveriti stanje instalacija, grejanja, uređaja i nameštaja, ali i proceniti koliko će koštati njihovo buduće održavanje.

Kolika kirija je potrebna da bi se ulaganje isplatilo?

Za stan vredan 150.000 evra, godišnji bruto prinos od šest odsto podrazumeva mesečnu kiriju od 750 evra, pod uslovom da je nekretnina izdata svih 12 meseci.

Za prinos od 4,3 odsto bila bi potrebna zakupnina od približno 538 evra mesečno.

Međutim, visina kirije zavisi od lokacije, površine, opremljenosti i stanja stana, ali i od povezanosti sa gradskim prevozom. Cena navedena u oglasu ne znači nužno da će vlasnik za taj iznos pronaći zakupca.

Šta ako se stan kupuje na kredit?

Situacija je dodatno složenija za kupce koji nekretninu finansiraju stambenim kreditom. Pored poreza i održavanja, oni svakog meseca moraju da izdvoje novac za otplatu rate, čak i kada stan nije izdat.

Zato stručna računica ne bi trebalo da se zasniva samo na očekivanoj kiriji, već i na mogućnosti da vlasnik nekoliko meseci samostalno pokriva sve obaveze.

Zaključak je da izdavanje stana može doneti stabilan dodatni prihod, ali bruto kirija nije isto što i čista zarada. Pre kupovine neophodno je uračunati celokupno ulaganje, moguće periode bez zakupaca i nepredviđene troškove, dok eventualni rast vrednosti nekretnine treba posmatrati odvojeno.

(Nekretnine.rs)