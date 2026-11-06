Ekonomija

IMATE KREDIT U ALTA BANCI? Evo gde i kako uplaćujete rate - detaljno uputstvo

В. Н.

06. 11. 2026. u 12:04

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AGENCIJA za osiguranje depozita objavila je uputstvo kako korisnici kredita u Alta banci mogu da izmire svoje obaveze.

ИМАТЕ КРЕДИТ У АЛТА БАНЦИ? Ево где и како уплаћујете рате - детаљно упутство

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

- Nakon pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom a.d. Beograd rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 10 ST 275/2026 od 3. novembra 2026. godine, korisnici kredita Alta banke dužni su da nastave s izmirivanjem obaveza u skladu s uslovima iz ugovora o kreditima koji su zaključeni s bankom. Uplate dospelih obaveza prema Alta banci a.d. Beograd u stečaju mogu se izvršiti na DINARSKI račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42. Potrebno je u pozivu na broj navesti broj partije kredita - navodi se u saopštenju Agencije za osiguranje depozita.

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