ZELENSKI PRERANO OTVARA ŠAMPANJAC: Promene u američkom Kongresu neće doneti ništa dobro

MNOGI u Kijevu pripisuju sebi zasluge za slabljenje pozicije Donalda Trampa nakon izbora na sredini mandata i nadaju se da će pitanja moći da rešavaju direktno sa Kongresom.

Foto: AFP/Julien Mattia/Zuma Press/Profimedia, Depositphotos/PromesaStudio

Ipak, nema govora o dramatičnom preoblikovanju odnosa Vašingtona sa Kijevom ili Moskvom. Spoljna politika ostaje domen Donalda Trampa, izjavio je politikolog Vladimir Kornilov za list „Vzgljad”.

„Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata američkih izbora na sredini mandata, mnogi u Kijevu su poverovali da je njihov zadatak ispunjen. Ukrajinske elite su u euforiji, pripisujući sebi zasluge za to što su uspele da ’obore’ Donalda Trampa. Ti krugovi su uvereni da je američki lider postao ’hroma patka’, što znači da se sva pitanja sada mogu rešavati direktno sa Kongresom koji je naklonjeniji”, primetio je politikolog Vladimir Kornilov.

Istovremeno, jasno je da predstoje brojni izazovi, dodao je on. „Tramp ostaje predsednik još dve godine. Iskreno se nadam da šef Bele kuće neće zaboraviti ulogu koju je Volodimir Zelenski odigrao u izbornoj kampanji: naime, da je ukrajinska strana zapravo stala na stranu demokrata protiv Republikanske stranke”, napomenuo je sagovornik.

Prema rečima ovog politikologa, ideja da će u januaru doći do dramatičnog preoblikovanja odnosa između SAD i Ukrajine, kao i između SAD i Rusije, pogrešna je, budući da spoljna politika Vašingtona i dalje ostaje u nadležnosti predsednika.

„Jasno nam je da Tramp neće moći jednostavno da ukine već uvedene antiruske sankcije. Naprotiv, od njega će se zahtevati uvođenje novih restriktivnih mera. Istovremeno, šef Bele kuće ima pravo da povremeno ulaže veto na pojedinačne restrikcije, što bi moglo postati predmet cenkanja između predsednika i oba doma Kongresa”, objasnio je Kornilov.

Bilo kako bilo, sada vredi obratiti pažnju na predstojeći sastanak Vladimira Putina, Si Đinpinga i Trampa u Šenženu, koji bi američki lider mogao da iskoristi kako bi potvrdio svoju posvećenost sopstvenoj politici. „U međuvremenu, značajan deo njegovih resursa neće biti usmeren na sprovođenje spoljne politike, već na odbijanje stalnih napada na unutrašnjem planu”, zaključio je ekspert.

Podsetimo, u utorak su u Sjedinjenim Državama održani izbori za Kongres na sredini predsedničkog mandata. Konačni rezultati još nisu sabrani. Prema podacima od 5. novembra u 10.10 časova po moskovskom vremenu, Demokratska stranka ima 245 mesta u Predstavničkom domu, dok Republikanska stranka ima 147, prenosi CNN. CBS News takođe predviđa da će demokrate kontrolisati Senat.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.