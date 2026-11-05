AJFELOVA KULA ZATVORENA ZBOG MASOVNIH PROTESTA: Turisti ostali ispred zatvorenih vrata

AJFELOVA kula, kultna znamenitost francuske prestonice, zatvorena je za posetioce usred protesta širom zemlje, prema zvaničnom veb-sajtu .

Foto: Goran Čvorović

- Zbog demonstracija širom zemlje, Ajfelov toranj je danas zatvoren - navodi se u saopštenju.U Francuskoj se u četvrtak održavaju demonstracije širom zemlje, nakon poziva najvećih sindikata u zemlji.

Vlasti očekuju do 700.000 demonstranata u regionima, kao i do 80.000 ljudi u glavnom gradu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova zemlje objavilo je da će rasporediti približno 70.000 policajaca radi održavanja reda i mira.

Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući bolje škole. Kasnije su im se pridružili nezadovoljni rastom cena širom zemlje, a protesti su se proširili i na druge regione.

(Ria Novosti)

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