AJFELOVA KULA ZATVORENA ZBOG MASOVNIH PROTESTA: Turisti ostali ispred zatvorenih vrata
AJFELOVA kula, kultna znamenitost francuske prestonice, zatvorena je za posetioce usred protesta širom zemlje, prema zvaničnom veb-sajtu .
- Zbog demonstracija širom zemlje, Ajfelov toranj je danas zatvoren - navodi se u saopštenju.U Francuskoj se u četvrtak održavaju demonstracije širom zemlje, nakon poziva najvećih sindikata u zemlji.
Vlasti očekuju do 700.000 demonstranata u regionima, kao i do 80.000 ljudi u glavnom gradu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zemlje objavilo je da će rasporediti približno 70.000 policajaca radi održavanja reda i mira.
Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući bolje škole. Kasnije su im se pridružili nezadovoljni rastom cena širom zemlje, a protesti su se proširili i na druge regione.
(Ria Novosti)
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