NAŠE JABUKE STIGLE DO INDIJE: Povećanje prinosa od približno 30 odsto u odnosu na prošlu godinu, znatne količine usmerene na izvoz

OVOGODIŠNjI rod jabuka u Srbiji iznosi oko 410.000 tona, što predstavlja povećanje prinosa od približno 30 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Foto: Gary K. Smith / Nature Picture Library / Profimedia

S obzirom na to da su domaće potrebe procenjene na 130.000–150.000 tona, znatne količine biće usmerene u izvoz. Prve isporuke krenule su još u avgustu, a plasman na tržišta Bliskog i Dalekog istoka, kao i u zemlje Evropske unije, nastaviće se cele godine.

Iako voćari ističu da je rod rekordan i izuzetno kvalitetan, nezadovoljni su otkupnim cenama na veliko. One su na domaćem i inostranom tržištu od 10 do 15 odsto niže u poređenju s prošlogodišnjim. Izvozne cene jabuka prve klase u proseku se kreću od 0,4 do 0,6 evra po kilogramu (između 47 i 70 dinara), u zavisnosti od sorte i tržišta, dok se industrijska jabuka za preradu otkupljuje za svega 10–20 dinara po kilogramu.

Komercijalni direktor kompanije „Ćirić agro“ Gojko Zagorac potvrdio je za „Dnevnik“ da je ovogodišnji rod po kvalitetu i prinosima odličan, izuzev sorte gala.

- Jabuka imamo više nego lane, pa veletrgovci moraju ozbiljno da se potrude kako bi pronašli kupce. U tom poslu pomaže im to što Evropska unija ove godine ima manji rod, koji se procenjuje na oko 9,3 miliona tona. Ipak, domaći izvoznici sve više se oslanjaju na Bliski istok. Počeo je izvoz u Indiju, gde bi svakog meseca trebalo da odlaze znatne količine naših jabuka. Međutim, voćari se u tom izvozu suočavaju s rastom cena transporta i složenom geopolitičkom situacijom na Bliskom istoku - naveo je Zagorac.

Stručnjak za voćarstvo prof. dr Zoran Keserović ukazao je na to da Srbija mora što pre da produži važenje uvozne takse (prelevmana), koja je na snazi do kraja novembra, najmanje do marta 2027. godine.

- Ove godine imamo rekordan rod jabuka, oko 410.000 tona, ali uvozimo velike količine tog voća iz Poljske i voćnih kaša iz Kine. Da bi se zaštitili domaći voćari, uvoznici bi morali da plaćaju ovu dažbinu, čime bi se obezbedilo da na domaćem tržištu bude zastupljeno više domaćih jabuka - naveo je prof. Keserović.

On je istakao da je počeo i izvoz jabuka u Saudijsku Arabiju iz Voćarske zadruge u Slankamenu. Jabuke se šalju u kartonskoj ambalaži i koštaju 55 dinara bez PDV-a, što je, prema njegovoj oceni, zadovoljavajuća cena.

(AgroFin)

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