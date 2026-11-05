KURS EVRA ZA 05.11: Evo kakva je vrednost na današnji dan
SREDNjI kurs dinara za evro, prema podacima Narodne banke Srbije za danas iznosi 117,6018 dinara.
Dinar će prema evru biće nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,3 odsto, kao i od početka godine.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,2 odsto i iznosi 104,5164 dinar za dolar.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 2,4 odsto, a od početka godine za 4,4 odsto.
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