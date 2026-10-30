DAO OTKAZ U KANCELARIJI I POČEO DA PRODAJE POLOVNU GARDEROBU: Mladić sada zarađuje skoro 12.000 evra mesečno

Sem Laker, mladić iz engleskog grada Bristola, doneo je hrabru odluku i napustio kancelarijski posao u sektoru marketinga kako bi se u potpunosti posvetio prodaji polovne garderobe. Detalje o njegovom neverovatnom uspehu preneo je ugledni britanski list The Times.

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Od posla u kancelariji do profita od skoro 12.000 evra mesečno

Dvadesetsedmogodišnji Sem Laker pretvorio je sopstvenu strast prema markiranoj odeći u izuzetno unosan biznis. Za svega godinu dana, umesto da večernje sate troši na običan hobi, odlučio je da mu preprodaja odeće postane glavno i jedino zanimanje.

- Imao sam mesece u kojima sam od prodaje garderobe zarađivao više nego od plate na stalnom poslu sa punim radnim vremenom. Tada sam samom sebi rekao: ako ovo uspevam da napravim za samo nekoliko sati rada uveče, koliko bih tek mogao da zaradim ako se tome posvetim sa punim radnim vremenom? - ispričao je mladi preduzetnik.

Danas on u proseku proda između 10 i 15 komada odeće dnevno, ostvarujući prihode koji dostižu i do gotovo 12.000 evra na mesečnom nivou. Posao se toliko proširio i razvio da je Sem uspeo da zaposli čak i svoju majku, koja mu svakodnevno pomaže oko pripreme i pakovanja garderobe za kupce.

Kako je sve počelo: Od jeftinih džempera do uređenog sistema

Čitava priča započela je 2023. godine, kada mu je kolega sa posla otkrio internet platformu (marketplace) specijalizovanu za prodaju polovne odeće. Kao veliki zaljubljenik u džempere marke Ralf Loren, Laker je krenuo da pronalazi i kupuje ove odevne komade po bagatelnim cenama, kako bi ih potom preprodavao uz lep profit.

Da bi poslovanje podigao na ozbiljan nivo, Laker se zvanično registrovao kao samostalni preduzetnik i uspostavio vrhunski organizovan sistem za upravljanje zalihama robe.

- Napravio sam police sa numerisanim kutijama i u svakom trenutku tačno znam gde se koji komad odeće nalazi. To je zapravo ključ da se ovakva aktivnost iz običnog hobija pretvori u pravi posao sa punim radnim vremenom - naglašava mladić.

Inspirisan uspehom velikih svetskih kompanija, Sem Laker planira da nastavi sa širenjem svog biznisa i osvajanjem novih kupaca.

(libertatea.ro)

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