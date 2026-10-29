NOVE MERE EVROPSKE CENTRALNE BANKE: Depoziti skaču na 2,75 odsto zbog energetske krize

ZVANIČNICI Evropske centralne banke (ECB) očekuju da će banka u decembru ponovo povećati kamatne stope kako bi suzbila inflaciju podstaknutu visokim cenama energenata, nakon čega bi mogla da pauzira sa daljim zaoštravanjem monetarne politike.

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Tri zvaničnika banke koja su želela da ostanu anonimna izjavila su danas za Rojters nakon sastanka da je povećanje kamatne stope na sastanku 17. decembra gotovo izvesno, osim ako ne dođe do naglog pada cena energenata Takva odluka podigla bi kamatnu stopu na depozite banaka kod ECB-a sa sadašnjih 2,5 na 2,75 odsto.

ECB je danas zadržala kamatne stope nepromenjenim, kao što se i očekivalo, ali predsednica centralne banke Kristin Lagard ukazala je na rastuće inflatorne rizike zbog rastućih troškova energije, čime je nagovestila mogućnost novog povećanja kamata u decembru.

Prema izvorima Rojtersa, očekuje se da bi nakon decembarskog povećanja usledila pauza, jer se procenjuje da će rast prinosa na obveznice usporiti privredni rast i smanjiti inflaciju tokom 2027. i 2028. godine.