NOVE MERE EVROPSKE CENTRALNE BANKE: Depoziti skaču na 2,75 odsto zbog energetske krize
ZVANIČNICI Evropske centralne banke (ECB) očekuju da će banka u decembru ponovo povećati kamatne stope kako bi suzbila inflaciju podstaknutu visokim cenama energenata, nakon čega bi mogla da pauzira sa daljim zaoštravanjem monetarne politike.
Tri zvaničnika banke koja su želela da ostanu anonimna izjavila su danas za Rojters nakon sastanka da je povećanje kamatne stope na sastanku 17. decembra gotovo izvesno, osim ako ne dođe do naglog pada cena energenata Takva odluka podigla bi kamatnu stopu na depozite banaka kod ECB-a sa sadašnjih 2,5 na 2,75 odsto.
ECB je danas zadržala kamatne stope nepromenjenim, kao što se i očekivalo, ali predsednica centralne banke Kristin Lagard ukazala je na rastuće inflatorne rizike zbog rastućih troškova energije, čime je nagovestila mogućnost novog povećanja kamata u decembru.
Prema izvorima Rojtersa, očekuje se da bi nakon decembarskog povećanja usledila pauza, jer se procenjuje da će rast prinosa na obveznice usporiti privredni rast i smanjiti inflaciju tokom 2027. i 2028. godine.
Preporučujemo
BRISEL U STRAHU: Norveški model saradnje sa EU mogao bi da promeni budućnost Unije
29. 10. 2026. u 10:52
ALELUJA Fico: Čitav svet, a napokon i Evropa shvatila - neophodan dijalog s Putinom
28. 10. 2026. u 18:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)