PUTIN UDARIO NA GLOBALNE FINANSIJSKE GIGANTE: Sazrelo je pitanje potpune reforme MMF-a i Svetske banke

RUSIJA se zalaže za jačanje uloge Afrike u upravljanju i donošenju ključnih odluka u okviru multilateralnih razvojnih institucija, pre svega Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

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Vreme je da se govori o reformi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sednici Ekonomskog i humanitarnog foruma Rusija–Afrika u Moskvi.

- Africi su potrebna rešenja koja će joj omogućiti da upravlja svojim resursima po sopstvenom nahođenju, usmeri ih na hitne potrebe i zahteve i akumulira značajan kapital i dugoročna ulaganja u energetiku, industriju, transport i logistiku. To bi pomoglo da se konačno odbace okovi kolonijalnog nasleđa, osiguravajući političku, socijalnu i ekonomsku stabilnost afričkih zemalja i istinski nacionalni suverenitet u svim njegovim manifestacijama - rekao je Putin na Ekonomsko-humanitarnom forumu Rusija–Afrika.

Ruski predsednik je napomenuo da uspešno funkcionisanje afričke kontinentalne zone slobodne trgovine doprinosi produbljivanju industrijske saradnje i ekonomske nezavisnosti kontinenta.

- Naša zemlja se takođe dosledno zalaže za jačanje uloge Afrike u upravljanju i donošenju ključnih odluka u okviru multilateralnih razvojnih institucija, pre svega Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. I uopšteno, sazrelo je pitanje o reformisanju tih organizacija, njihovog preorijentisanja na potrebe i interese privreda u razvoju - naglasio je Putin.

(RT Balkan)

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