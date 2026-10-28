VAŽNO ZA GRAĐANE KOJI RADE U INOSTRANSTVU: Ističe rok za prijavu poreza za ovu grupu obveznika
ROK za podnošenje poreske prijave i plaćanje obračunatih obaveza za prihode ostvarene u 2025. godini za specifičnu grupu građana koji rade u inostranstvu – pomorce – ističe u petak, 30. oktobra, podseća Poreska uprava.
Među pomorcima se podrazumevaju fizička lica (rezidenti Srbije) koja ostvaruju prihode radeći na brodovima za strane poslodavce, poput radnika na kruzerima, prekookeanskim i teretnim brodovima.
Poreska prijava se podnosi elektronskim putem, preko portala Poreske upave ePorezi za prihode ostvarene u 2025, a može se podneti i u papirnom obliku, nadležnoj filijali Poreske uprave i spisak pisarnica dostupan je na internet stranici Poreske uprave, u delu "Adresar".
Poreska uprava podseća da se poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i doprinosu za zdravstveno osiguranje na prihode pomoraca (Obrazac PP OPO-P) podnosi najkasnije u roku od 30 dana od isteka trećeg kvartala tekuće godine za prihode ostvarene u prethodnoj godini.
Na internet stranici Poreske uprave, u delu Fizička lica/Pregled propisa/Korisnička uputstva, u delu ePorezi/Uputstva i obrasci, kao i u Vodiču za pružaoce računovodstvenih usluga dostupno je korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave PP OPO-P putem portala ePorezi u kojem je detaljno opisan postupak podnošenja prijave.
Za podršku prilikom podnošenja poreske prijave poreskim obveznicima na raspolaganju su zaposleni u Kontakt centru Poreske uprave, pozivom na brojeve 0700/700-007 i 011/6969-069, kao i na šalteru "Vaš poreznik" u filijalama Poreske uprave.
(Telegraf)
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