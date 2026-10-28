Devojka bivšeg MMA borca zavapila: "Molite se za njega"! Razmetljivcu ozbiljno ugroženo zdravlje posle jezive povrede (VIDEO)
Hoće oko da strada kada te neki teškaš ošamari preko njega
Džejk Hejger, nekadašnji rvač VVE-a i borac Belatora, ponovo se suočava sa ozbiljnim problemima sa okom posle teške povrede koju je zadobio na takmičenju u šamaranju „Pauer slep“ u septembru.
Hejger, poznat i pod rvačkim imenom Džek Razmetljivac, privukao je pažnju javnosti u aprilu 2026. godine, kada je potpisao ugovor sa organizacijom „Pauer slep“, projektom iza kojeg stoji predsednik UFC-a Dejna Vajt.
U svom prvom nastupu slavio je nokautom u trećoj rundi, ali su naredna dva takmičenja imala sasvim drugačiji ishod. U julu je i sam nokautiran, dok je u septembru pretrpeo jezivu povredu oka.
Tokom nastupa na događaju „Pauer slep 23“ krv i druga tečnost počele su da mu cure iz oka, zbog čega je iste večeri hitno operisan. Ipak, ni dva meseca kasnije oporavak nije završen.
Njegova verenica Patriša Blekbern objavila je da je Hejgeru otkriveno odvajanje mrežnjače i da je ponovo morao na operaciju. Prema informacijama koje je preneo nalog „Slep njuz“, hirurški zahvat imao je bolji ishod nego što su lekari očekivali, ali oporavak ostaje neizvestan i zahteva poseban oprez.
- Želimo Džejku i Patriši svu ljubav i podršku dok prolaze kroz veoma osetljiv i nepredvidiv period oporavka. Pošaljite im svoje molitve - navedeno je u objavi.
„Pauer slep“ nastavlja da organizuje takmičenja uprkos brojnim kritikama zbog rizika kojima su učesnici izloženi. Format u kojem jedan takmičar prima šamar u lice bez mogućnosti da izbegne udarac izazvao je brojne polemike, a Hejgerova povreda ponovo je otvorila pitanje bezbednosti učesnika.
On nije prvi takmičar koji je zadobio ozbiljne povrede tokom ovakvih nadmetanja, ali je zbog svoje rvačke i MMA karijere svakako jedan od najpoznatijih. Njegov slučaj ponovo je skrenuo pažnju na posledice ovog formata, dok se čeka dalji razvoj situacije i vesti o oporavku.
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