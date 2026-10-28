Privrednicima Valjeva i Užica predstavljene mogućnosti za uključivanje u Ekspo 2027

BIZNIS karavan Ekspa 2027 nastavio je obilazak Srbije, a danas su u Valjevu i Užicu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS), organizovani susreti sa lokalnim privrednicima.

Foto: PKS

Predstavnici kompanije „EHRO 2027” d.o.o. Beograd upoznali su prisutne sa mogućnostima za uključivanje domaćih kompanija u pripremu i realizaciju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kao i prilike za uspostavljanje poslovnih partnerstava sa kompanijama iz celog sveta.

Poseban akcenat stavljen je na biznis platformu Ekspa 2027, putem koje domaće kompanije mogu da se besplatno registruju, predstave svoje proizvode i usluge i direktno se povežu sa međunarodnim učesnicima izložbe. Mogućnosti za saradnju obuhvataju brojne delatnosti, od informacionih tehnologija, transporta i logistike do opremanja paviljona, dizajna i ugostiteljstva.

Predstavnik kompanije „EHRO 2027” d.o.o. Beograd Luka Živković istakao je da privrednici ne moraju da čekaju početak izložbe kako bi iskoristili poslovne prilike koje ona donosi.

- Mogućnosti za uključivanje domaćih kompanija otvorene su već sada, tokom priprema za Ekspo 2027. Pozivamo sve firme da se besplatno registruju na biznis platformi i ponude svoje proizvode i usluge međunarodnim učesnicima. Istovremeno, kroz naš biznis program, forume, kongrese i poslovne susrete, kompanije će imati priliku da pronađu nove partnere, distributere i kupce iz celog sveta - poručio je Živković.

Direktorka Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga Vesna Kudić naglasila je značaj predstavljanja ovih mogućnosti privrednicima širom Srbije.

- Ekspo 2027 je velika prilika za domaće privrednike da uspostave nova partnerstva i sklope poslovne ugovore. Zato je Privredna komora Srbije organizovala seriju susreta širom zemlje, kako bismo kompanijama približili konkretne mogućnosti koje im učešće u ovom međunarodnom događaju pruža - istakla je Kudić.

Foto: PKS

Direktorka Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga Ana Lapčević istakla je da privrednici ovog kraja pokazuju posebno interesovanje za direktno uključivanje u pripremu izložbe.

- Naše privrednike posebno interesuje biznis platforma, preko koje će moći direktno da se uključe u poslove povezane sa pripremom objekata i infrastrukture neophodne za održavanje Ekspa 2027. Ovo je prilika da predstave svoje kapacitete i ostvare nove poslovne angažmane - rekla je Lapčević.

Foto: PKS

Da domaće kompanije u Ekspu 2027 prepoznaju priliku za širenje poslovanja, potvrđuje i Ivan Stojiljković, suvlasnik i direktor porodične kompanije „Urban technics“ iz Valjeva, koja se bavi proizvodnjom plastičnih delova za industriju kućnih aparata.

- Ekspo 2027 vidimo kao priliku da se povežemo sa velikim multinacionalnim kompanijama sa kojima do sada nismo sarađivali, ali i da uđemo u nove industrije. Ovo je prilika da na jednom mestu upoznamo potencijalne partnere iz celog sveta - rekao je Stojiljković.

Foto: PKS

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve“. Izložba će, pored predstavljanja zemalja učesnica, biti i važna platforma za međunarodnu poslovnu saradnju i otvaranje novih mogućnosti za domaću privredu.