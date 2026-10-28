CENE STOKE U SRBIJI OPET SE MENJAJU: Jedna vrsta dostigla iznos koji privlači pažnju

CENE stoke na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije beležile su različita kretanja tokom perioda od 19. do 25. oktobra 2026. godine.

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Prema podacima reportera sajta STIPS, tovna junad poskupela je na području Pančeva, dok je u Šumadijskom regionu zabeležen pad otkupne cene ove kategorije goveda. Istovremeno, u pojedinim delovima zemlje rasle su cene prasadi i tovnih svinja, dok su se na tržištu ovaca, jagnjadi i jaradi smenjivali rast i pad cena.

Tovna junad skuplja u Pančevu, a jeftinija u Šumadiji

Prema podacima reportera sajta STIPS, u klanicama na području Pančeva došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 410 dinara po kilogramu, uz slabu ponudu i još slabiji otkup.

Sa druge strane, u klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene iste kategorije junadi na dominantnih 470 dinara po kilogramu, dok su obim ponude i otkupa bili na prosečnom nivou.

Otkupna cena tovnih bikova simentalske (SM) rase, telesne mase preko 500 kilograma, zadržala se na dominantnih 480 dinara po kilogramu u Nišavskom regionu, bez značajnijih promena u ponudi i tražnji.

U Braničevskom regionu otkupna cena teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma, kretala se od 700 do 900 dinara po kilogramu, sa dominantnim iznosom od 800 dinara.

Krave za klanje iste rase otkupljivane su po ceni od 240 dinara po kilogramu. Na pijaci žive stoke u Požarevcu ponuda i dominantne cene ovih kategorija goveda bile su identične klaničnim.

Klaničari u Moravičkom regionu otkupljivali su mušku telad SM rase po ceni od 780 dinara po kilogramu, a žensku telad po 750 dinara. Tovna junad preko 480 kilograma otkupljivana je po 340 dinara po kilogramu, krave za klanje po 300 dinara, dok je cena tovnih bikova SM rase iznosila 500 dinara po kilogramu.

Na području Srednjobanatskog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma ostala je nepromenjena u odnosu na prethodnu sedmicu i iznosila je 430 dinara po kilogramu, uz stabilnu ponudu i tražnju.

(BizPortal)

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