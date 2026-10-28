ER SRBIJA OBJAVILA VAŽNO OBAVEŠTENJE: Od 3. novembra novi dokument za putovanje u SAD, bez njega može biti odbijeno ukrcavanje
PUTNICI koji putuju u Sjedinjene Američke Države od 3. novembra 2026. godine moraće da dostave potpisanu izjavu kojom potvrđuju da u prethodnih 21 dan nisu boravili u Demokratskoj Republici Kongo, uključujući i tranzit preko tamošnjih aerodroma, saopštila je Er Srbija.
Kako se navodi u obaveštenju Er Srbije, ovu meru uveo je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).
Izjava mora biti popunjena za svakog putnika pojedinačno i dostavljena u štampanom obliku. Putnicima koji nemaju propisanu dokumentaciju može biti odbijeno ukrcavanje.
Obrazac dostupan na sajtu Er Srbije
Obrazac izjave i detaljne informacije dostupni su na sajtu airserbia.com, navedeno je u obaveštenju.
Za dodatne informacije putnici mogu da kontaktiraju Kontakt centar Er Srbije.
(Blic)
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