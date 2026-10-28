RUSIJA POKREĆE NUKLEARNU REVOLUCIJU NA MORU: Rosatom gradi flotu plutajućih elektrana,a jedan projekat bi mogao da promeni energetski tok

RUSKA državna nuklearna korporacija Rosatom počela je realizaciju projekta izgradnje flote plutajućih nuklearnih elektrana za potrebe Rusije, izjavio je danas generalni direktor kompanije Aleksej Lihačov.

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- Sada smo počeli realizaciju još dva projekta u oblasti plutajućih nuklearnih elektrana. Jedan od njih je stvaranje energetske flote za Rusku Federaciju - rekao je Lihačov novinarima na marginama foruma Rusija-Afrika, prenose RIA Novosti. Drugi projekat odnosi se na sporazum o izgradnji plutajućih nuklearnih elektrana za Indoneziju, dodao je on.

Kada je reč o izgradnji plutajućih nuklearnih energetskih blokova za projekte u Rusiji, Lihačov je rekao da je prvi od četiri takva bloka, koji se grade u brodogradilištu Baltički zavod u Sankt Peterburgu, u visokoj fazi gotovosti.

Ta četiri bloka potrebna su za snabdevanje električnom energijom projekta rudarsko-prerađivačkog kompleksa Baimski na Čukotki, naveo je Lihačov.

Treći samit i ekonomski i humanitarni forum Rusija-Afrika održavaju se u Moskvi 28. i 29. oktobra.

(Tanjug)