OVI GRAĐANI IMAJU PRAVO NA 25.000 DINARA: Još jedna značajna jednokratna pomoć
ISPLATA jednokratne novčane pomoći od 25.000 dinara građanima Bora je u toku, a do 27. oktobra isplaćeno je ukupno 5.309 rešenja, saopštila je Gradska uprava Bor.
Kako se obavlja isplata pomoći?
Od ukupnog broja realizovanih isplata, 3.278 obavljeno je na osnovu jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), dok je novac za 2.031 korisnika uplaćen direktno na tekuće račune u bankama, navodi se u saopštnju.
Prema podacima Gradske uprave, do sada je građanima ukupno isplaćeno 132.725.000 dinara.
Provera uplata u Poštanskoj štedionici
Isplata se nastavlja i preko Banke Poštanska štedionica, na osnovu JMBG-a, pa se građanima savetuje da u ovoj banci provere da li im je novac uplaćen.
Nastavlja se sa ubrzanom obradom i realizacijom preostalih rešenja, kako bi svi korisnici ostvarili pravo na novčanu pomoć u najkraćem mogućem roku, navode iz Gradske uprave Bora.
(Alo)
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