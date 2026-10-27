Veliki peh za Čelsi: Čeka ga duga pauza!

Najbolji strelac "plavaca" zbog povrede će odsustvovati sa terena.

AP Photo/Dave Shopland

Fudbaler Čelsija Žoao Pedro moraće da pauzira nekoliko nedelja zbog povrede butnog mišića.

Vest o povredi brazilskog napadača danas je saopštio trener "plavaca", Ćabi Alonso.

- Pedro se povredio na treningu pred utakmicu protiv Totenhema i neće moći da nam pomogne narednih nekoliko nedelja - izjavio je Španac.

AP Photo/Dave Shopland

Izostanak Pedra je težak udarac za tim sa Stamford Bridža. Brazilac je na početku sezone postigao pet golova i upisao tri aaistencije u sedam utakmica.

Čelsi je trenutno na petom mestu premijerligaške tabele sa 13 bodova, osam manje od vodećeg Mančester sitija.

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