Veliki peh za Čelsi: Čeka ga duga pauza!
Najbolji strelac "plavaca" zbog povrede će odsustvovati sa terena.
Fudbaler Čelsija Žoao Pedro moraće da pauzira nekoliko nedelja zbog povrede butnog mišića.
Vest o povredi brazilskog napadača danas je saopštio trener "plavaca", Ćabi Alonso.
- Pedro se povredio na treningu pred utakmicu protiv Totenhema i neće moći da nam pomogne narednih nekoliko nedelja - izjavio je Španac.
Izostanak Pedra je težak udarac za tim sa Stamford Bridža. Brazilac je na početku sezone postigao pet golova i upisao tri aaistencije u sedam utakmica.
Čelsi je trenutno na petom mestu premijerligaške tabele sa 13 bodova, osam manje od vodećeg Mančester sitija.
Preporučujemo
Olga Danilović i Jan Oblak dobili sina, ime pravo iznenađenje
27. 10. 2026. u 12:40
Izdaja o kojoj bruji teniski svet! Najbolji prijatelj mu spavao sa devojkom
27. 10. 2026. u 06:51
Totalno rasulo u Denveru! Nikola Jokić grmi kao nikada pre
27. 10. 2026. u 07:30
TENISKA REVOLUCIJA! Nezapamćen haos u svetu "belog sporta"
27. 10. 2026. u 06:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Fiks na Vlahovića i družinu: Bešiktaš mora slaviti kako bi održao korak sa vodećima na tabeli
Bešiktaš u ponedeljak od 19 časova dočekuje Bašakšehir u okviru turske Superlige na "Tuprasu" (17.00), sa željom da se vrati pobedama i sačuva priključak za vodećim ekipama. Gosti stižu u boljem rezultatskom ritmu, ali ih i dalje muče igre na strani.
26. 10. 2026. u 09:54
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)