Srbin opet u upravi! Klub iz regiona imenovao novog direktora!

"Zmajčeki" angažovali bivšeg igrača OFK Beograda.

Foto: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Veliki broj Srba radio je u Olimpiji. Na trenerskoj klupi tima iz Ljubljane, svojevremeno su sedeli Marko Nikolić i Ilija Stolica.

S druge strane, predsedničku funkciju obavljao je preminuli Milan Madarić, koji je od 2015. do 2021. bio na čelu kluba, s kojim je prekinuo post od 21 godine i tokom njegovog mandata vratio titulu "pod Bežigrad".

Treba reći da je i Ranko Stojić, ne tako davno, bio sportski direktor ovog kluba, a sada je red došao na - Branka Milovanovića!

Novi športni direktor @nkolimpija ob prevzemu funkcije ne skriva visokih ambicij 🐉⚽️ https://t.co/aga1koLJ47 — Šport TV Slovenija (@SportTVSlovenia) October 27, 2026

Nekadašnji prvotimac OFK Beograda, sa dugim stažom funkcionera u Španiji, najviše kao skaut Las Palmasa, preuzeo je istu poziciju koju je Stojić imao.

Milovanović je kao fudbaler branio boje Deportivo La Korunje, portugalske Vitorije Gimaraeš, AEK iz Atine, belgijske Šaroloe i novosadske Vojvodine.

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