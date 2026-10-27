Srbin opet u upravi! Klub iz regiona imenovao novog direktora!
"Zmajčeki" angažovali bivšeg igrača OFK Beograda.
Veliki broj Srba radio je u Olimpiji. Na trenerskoj klupi tima iz Ljubljane, svojevremeno su sedeli Marko Nikolić i Ilija Stolica.
S druge strane, predsedničku funkciju obavljao je preminuli Milan Madarić, koji je od 2015. do 2021. bio na čelu kluba, s kojim je prekinuo post od 21 godine i tokom njegovog mandata vratio titulu "pod Bežigrad".
Treba reći da je i Ranko Stojić, ne tako davno, bio sportski direktor ovog kluba, a sada je red došao na - Branka Milovanovića!
Nekadašnji prvotimac OFK Beograda, sa dugim stažom funkcionera u Španiji, najviše kao skaut Las Palmasa, preuzeo je istu poziciju koju je Stojić imao.
Milovanović je kao fudbaler branio boje Deportivo La Korunje, portugalske Vitorije Gimaraeš, AEK iz Atine, belgijske Šaroloe i novosadske Vojvodine.
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