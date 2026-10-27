ĐACI ODABRALI, GRAD IM KUPIO: Srednjoškolci i projekat participativnog budžetiranja u Somboru

Somborski srednjoškolci i ove godine aktivno su učestvovali u procesu odlučivanja o ulaganjima u svoje obrazovne ustanove, kroz program participativnog budžetiranja koji sprovodi Grad Sombor.

Grad Sombor

Srednja tehnička škola je u okviru participativnog budžetiranja nabavila novu opremu za izvođenje praktične nastave. Kupljena su tri digitalna simulatora tahografa prve generacije, namenjena realizaciji praktične nastave za učenike obrazovnog profila vozač motornih vozila. Takođe, nabavljen je i savremeni autodijagnostički uređaj namenjen realizaciji nastave za učenike obrazovnog profila mašinski tehničar motornih vozila, a ovaj uređaj omogućava dijagnostiku i ispitivanje elektronskih sistema širokog spektra starijih i savremenih motornih vozila, uključujući i vozila na električni pogon. Z

a područje rada Mašinstvo i obrada metala, u okviru participativnog budžetiranja nabavljene su i četiri profesionalne ugaone brusilice, dok je za potrebe realizacije nastave u području rada elektrotehnika, kupljeno 17 savremenih mernih i laboratorijskih uređaja, među kojima su digitalni multimetri, digitalni osciloskopi i generatori funkcija i impulsa. Nabavljena oprema omogućava učenicima da tokom praktične nastave vrše merenja električnih veličina, ispituju elektronska kola, analiziraju električne signale i upoznaju se sa radom savremenih elektronskih uređaja.

Srednja poljoprivredno-prehrambena škola je zahvaljujući participativnom budžetiranju dobila profesionalnu mašina za pranje voća, snage motora 2 kilovata, čijom je nabavkom i korišćenjem zaokružen proces proizvodnje prirodnih sokova. Kupljeni su i profesionalni prohromski stolovi, koji će koristiti učenicima nekoliko različitih obrazovnih profila u ovoj školi, a za potrebe laboratorije kupljen je novi, savremeni, destilator.

Projekti participativnog budžetiranja završeni su i u ostalim somborskim srednjim školama u kojima je nabavljena raznolika oprema za praktičnu nastavu, a sve u cilju unapređenja uslova izvođenja nastave.