ISPLATA ZARADA, RADNO VREME, PREKOVREMENI RAD, BEZBEDNOST ZAPOSLENIH... ? Evo ko sve ovo kontroliše i kolike su kazne

INSPEKTORI imaju ovlašćenja da kontrolišu isplatu zarada, radno vreme, prekovremeni rad, bezbednost zaposlenih i brojne druge zakonske obaveze. Za utvrđene nepravilnosti mogu uslediti novčane kazne, nalog za otklanjanje propusta, pa čak i privremena zabrana rada.

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Kada se pomene inspekcija rada, većina poslodavaca najpre pomisli na proveru ugovora i utvrđivanje da li su svi zaposleni prijavljeni. Međutim, nadležnosti Inspektorata za rad znatno su šire.

Ovaj organ, koji posluje u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nadležan je za inspekcijski nadzor u oblastima radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

Inspektori proveravaju primenu Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o štrajku, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, kao i drugih povezanih propisa.

Posebna pažnja usmerena je na suzbijanje rada na crno, sprečavanje povreda na radu, zaštitu prava zaposlenih na zaradu i odmor, kao i na sprečavanje diskriminacije i mobinga.

Kada dolazi inspekcija rada i da li mora da najavi kontrolu?

Inspekcijski nadzor može biti pokrenut po službenoj dužnosti, na osnovu prijave zaposlenog, anonimne prijave ili, u pojedinim slučajevima, na zahtev samog poslodavca.

Postoje četiri osnovne vrste inspekcijskog nadzora: redovni, vanredni, kontrolni i dopunski.

Redovni inspekcijski nadzor sprovodi se prema godišnjem planu rada inspekcije i po pravilu se najavljuje.

Međutim, kontrola može biti obavljena i bez prethodnog obaveštenja, naročito kada postoji sumnja na rad na crno ili kada bi najava mogla da ugrozi svrhu nadzora.

Kod najavljenog redovnog nadzora, poslodavac se po pravilu obaveštava najkasnije tri dana pre početka kontrole, uz dostavljanje informacija o odgovarajućoj kontrolnoj listi.

Kontrolne liste omogućavaju poslodavcima da unapred provere da li posluju u skladu sa propisima. One se odnose na različite oblasti, uključujući radne odnose, bezbednost i zdravlje na radu, gradilišta, dečji rad i upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo.

U kojim slučajevima inspektori dolaze bez najave?

Vanredni inspekcijski nadzor sprovodi se kada postoje informacije ili sumnje da su prekršeni zakonski propisi.

Povod za kontrolu može biti prijava zaposlenog, sumnja na neprijavljene radnike ili ugrožavanje bezbednosti na radnom mestu.

Posebno hitno postupanje predviđeno je u slučajevima smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu, kao i kada postoji neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih.

Kontrolni nadzor služi za proveru da li je poslodavac otklonio nepravilnosti koje su prethodno utvrđene.

Dopunski nadzor sprovodi se kada je potrebno utvrditi dodatne činjenice značajne za postupak.

Šta inspekcija rada proverava kod poslodavaca?

Inspektori rada imaju pravo da pregledaju poslovnu dokumentaciju, provere identitet zatečenih lica, uzimaju izjave, obilaze poslovne prostorije i proveravaju opremu koja se koristi tokom rada.

U okviru svojih zakonskih ovlašćenja mogu da fotografišu i snimaju zatečeno stanje, a u određenim slučajevima i da zabrane rad.

Najčešće se kontrolišu tri ključne oblasti.

1. Rad na crno i prijava zaposlenih

Inspektori proveravaju da li zaposleni imaju odgovarajuće ugovore o radu ili druge zakonom dozvoljene osnove angažovanja, kao i da li su uredno prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.

Kontroliše se i stvarno stanje na radnom mestu, odnosno ko obavlja poslove kod poslodavca i po kom osnovu.

2. Zarade, ugovori i radno vreme

Inspekcija proverava ugovore o radu, obračun i isplatu zarada, dostavljanje obračunskih listića, kao i evidencije o radnom vremenu.

Posebna pažnja može biti posvećena prekovremenom radu, poštovanju prava na dnevni, nedeljni i godišnji odmor, kao i eventualnim slučajevima diskriminacije i zlostavljanja na radu.

3. Bezbednost i zdravlje na radu

U ovoj oblasti proveravaju se mere zaštite zaposlenih, osposobljenost za bezbedan rad, korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme i tehnička ispravnost sredstava za rad.

Jedan od važnih dokumenata jeste Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj sredini, kojim se utvrđuju opasnosti i štetnosti i mere za njihovo otklanjanje ili smanjenje.

Poslodavci su dužni da ovaj akt imaju i usklađuju sa važećim propisima, u skladu sa zakonskim obavezama i propisanim rokovima.

Kazne za ometanje inspekcije rada mogu dostići 800.000 dinara

Tokom kontrole inspektor je dužan da postupa u skladu sa zakonom i da, koliko je moguće, ne ometa redovan proces rada poslodavca.

Sa druge strane, poslodavac je obavezan da omogući sprovođenje inspekcijskog nadzora i pristup dokumentaciji i informacijama koje inspektor zakonito zahteva.

Prema navodima iz propisa obuhvaćenih tekstom, kazne za onemogućavanje inspekcijskog nadzora mogu se kretati od 20.000 do 800.000 dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja i toga da li je reč o preduzetniku ili pravnom licu, piše Blic.

Ukoliko inspektor utvrdi nepravilnosti, može da naloži njihovo otklanjanje u određenom roku.

Ako postoji neposredna opasnost po bezbednost i zdravlje zaposlenih, može biti izrečena i privremena zabrana rada.

U zavisnosti od utvrđenih činjenica, inspektor može da pokrene prekršajni postupak ili podnese odgovarajuću prijavu nadležnim organima.

Kako se pripremiti za dolazak inspekcije rada?

Poslodavci koji uredno vode dokumentaciju i redovno proveravaju usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima mogu značajno da smanje rizik od nepravilnosti tokom inspekcijskog nadzora.

Posebno je važno da svi zaposleni budu pravilno prijavljeni, da ugovori budu blagovremeno zaključeni i produženi kada je to potrebno, kao i da evidencije o radnom vremenu i zaradama budu potpune i ažurne.

Neophodno je voditi računa i o dokumentaciji iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući Akt o proceni rizika i druge propisane akte i evidencije.

Pravovremena priprema dokumentacije i saradnja sa inspektorom mogu olakšati postupak kontrole.

Iako dolazak inspekcije rada često izaziva zabrinutost među poslodavcima, cilj nadzora nije isključivo kažnjavanje, već i obezbeđivanje zakonitog poslovanja i zaštita prava zaposlenih.

Zato je najbolje da se zakonske obaveze ispunjavaju kontinuirano, a ne tek kada inspekcija najavi dolazak.

(Blic)