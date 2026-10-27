Politika

VUČIĆ O SRDANOVIĆU: Ne interesuje me šta govore o meni, već šta rade protiv naše države

В. Н.

27. 10. 2026. u 18:11

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LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, govorio je na TV Informer o stavivima Srdanovića o Srebrenici.

ВУЧИЋ О СРДАНОВИЋУ: Не интересује ме шта говоре о мени, већ шта раде против наше државе

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

- Ne interesuje me šta govore o meni, interesuje me šta rade o Srbiji. Divljenje vama i vašim kolegama za hrabrost, ukazujem vam ogromno poštovanje i retki su ljudi da takav pokušaj ponižavanja i maltretiranja na tako dostojanstven način podnesu. Ljudi u Srbiji gledaju samo jednu televiziju, jer samo na toj TV može da se čuje istina, a oni pokušavaju da je zabrane - rekao je Vučić.

Kaže da oni nisu zabranili nijednu televiziju za 14 godina i da je to pitanje demokratije.

- Jedino im je rešenje da antisrpska vlada opstane u budućnosti, jer nema više patriotskog naboja, a svi ljudi naivni koji su nosili majice Nema predaje, ne samo da će priznati da smo genocidan narod i poništiti sve što smo radili u GS UN i uvesti sankcije Rusiji. Videćemo ko će biti mentor spoljne politike, obavešten sam, pošto ne određuju to nikakvi plenumi, to signe sa strane, biće vam jasno kakvu će politiku da vode - rekao je Vučić.

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