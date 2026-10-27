"POGODNOST" KOJA SE OTPLAĆUJE GODINAMA: Pazite se ovoga kod korišćenja kreditne kartice

KREDITNA kartica mnogima predstavlja spas kada novca ponestane pred kraj meseca. Međutim, ono što na prvi pogled izgleda kao pogodnost može da se pretvori u dug koji se otplaćuje godinama.

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Ako svakog meseca uplaćujete samo minimalni iznos koji banka zahteva, preostali dug može nastaviti da raste zbog kamata i novih troškova, a ukupna suma koju ćete na kraju vratiti može biti znatno veća od novca koji ste potrošili.

Kreditne kartice postale su deo svakodnevice velikog broja građana. Njima se plaćaju računi, kupuje hrana, rezervišu putovanja i pokrivaju neplanirani troškovi, a mogućnost da se potrošeni novac vraća postepeno mnogima deluje kao praktično rešenje. Posebno je primamljiva opcija minimalne mesečne uplate, jer omogućava korisniku da izmiri obavezni deo duga, a da ostatak novca zadrži za druge potrebe. Ipak, upravo u toj pogodnosti krije se finansijska zamka koju mnogi primete tek kada shvate da mesecima uredno plaćaju banci, a njihov dug se gotovo ne smanjuje.

Za razliku od klasičnog gotovinskog kredita, kod kojeg je unapred utvrđen plan otplate, mnoge kreditne kartice funkcionišu po takozvanom revolving principu. To znači da korisnik može da vraća samo određeni deo iskorišćenog limita, dok se preostali dug prenosi u naredni obračunski period. Na taj iznos se, u skladu sa ugovorom, obračunava kamata, a raspoloživi kreditni limit se obnavlja kako korisnik otplaćuje dug. Zbog toga kreditna kartica može biti korisna za kratkoročno finansiranje, ali i veoma skupa ako se dug stalno prenosi iz meseca u mesec.

Zašto dug ne nestaje iako redovno plaćate?

Jedna od najčešćih zabluda jeste da minimalna mesečna uplata predstavlja isto što i redovna rata kredita. Kod revolving kartica to nije slučaj. Minimalni iznos koji banka zahteva služi da korisnik ispuni ugovorenu mesečnu obavezu, ali ne znači da će na taj način dug biti otplaćen u kratkom ili unapred poznatom roku. Deo uplate može odlaziti na obračunatu kamatu i eventualne naknade, dok se samo preostali deo koristi za smanjenje glavnice.

Zamislite da ste kreditnom karticom potrošili 100.000 dinara i da banka zahteva minimalnu mesečnu uplatu od pet odsto duga. U prvom mesecu to bi, pojednostavljeno, iznosilo 5.000 dinara. Međutim, ako se na preostali dug obračunava kamata, tih 5.000 dinara ne mora u celosti smanjiti glavnicu. Deo novca odlazi na trošak korišćenja kredita, a ostatak se prenosi u naredni mesec. Kako se dug smanjuje, kod modela u kojem se minimalna uplata računa kao procenat preostalog zaduženja može se smanjivati i sam obavezni mesečni iznos, zbog čega otplata postaje sve sporija.

Poseban problem nastaje kada korisnik, dok otplaćuje prethodnu potrošnju, nastavlja da koristi karticu za nove kupovine. Tada se dug može stalno obnavljati, pa osoba ima utisak da redovno ispunjava sve obaveze, iako ukupno zaduženje ostaje gotovo nepromenjeno. Upravo zbog toga finansijski stručnjaci savetuju da se kreditna kartica ne posmatra kao dodatni mesečni prihod, već kao pozajmljen novac koji ima svoju cenu.

Koliko minimalna uplata može da vas košta?

Da bi se razumelo koliko je važna razlika između minimalne i veće mesečne uplate, dovoljno je pogledati jednostavan matematički primer. Pretpostavimo da korisnik ima dug od 100.000 dinara, uz nominalnu godišnju kamatnu stopu od 24 odsto, odnosno približno dva odsto mesečno. Ako svakog meseca uplaćuje samo pet odsto preostalog duga, već u prvom obračunskom periodu kamata bi, prema ovom pojednostavljenom modelu, iznosila oko 2.000 dinara. Od uplaćenih 5.000 dinara, samo približno 3.000 dinara smanjilo bi glavnicu.

U narednom mesecu kamata bi se obračunavala na novi preostali dug, ali bi i minimalna uplata mogla biti manja ako je ugovorena kao procenat zaduženja. Tako bi korisnik nastavio da plaća, ali bi se iznos kojim smanjuje glavnicu postepeno smanjivao. Ako pritom nastavi da koristi karticu, period otplate može se dodatno produžiti.

Ovaj primer je ilustrativan i ne predstavlja obračun konkretne banke. Stvarna dinamika zavisi od ugovorene kamatne stope, načina obračuna minimalne obaveze, eventualnog minimalnog fiksnog iznosa za uplatu, naknada i novih transakcija. Ipak, osnovna poruka ostaje ista: što duže nosite dug po kreditnoj kartici, to više novca možete potrošiti na kamatu, umesto na otplatu onoga što ste zaista kupili.

Zato je veoma važno da korisnik ne posmatra samo iznos koji banka traži da uplati do određenog datuma, već i ukupan dug, kamatnu stopu i troškove korišćenja kartice. Narodna banka Srbije u svojim edukativnim materijalima ukazuje na značaj razumevanja načina otplate kreditnih kartica i upozorava da plaćanje minimalnog iznosa može značajno produžiti period zaduženosti.

Kada kreditna kartica postaje finansijski problem?

Kreditna kartica sama po sebi nije loš finansijski proizvod. Kada se koristi planski, uz jasno razumevanje ugovorenih uslova, može olakšati svakodnevna plaćanja i pomoći u situacijama kada se pojavi nepredviđen trošak. Međutim, problem nastaje kada se njome redovno nadoknađuje nedostatak novca za osnovne životne potrebe ili kada korisnik više nije u mogućnosti da vrati potrošeni iznos bez novog zaduživanja.

Posebno upozorenje predstavlja situacija u kojoj osoba svakog meseca uplati minimalni iznos, a zatim gotovo odmah ponovo potroši oslobođeni deo limita. Na taj način kartica prestaje da bude povremeno sredstvo plaćanja i postaje stalni izvor finansiranja, uz kamatu koja dodatno opterećuje kućni budžet. Ako korisnik ima više kreditnih kartica, dozvoljeni minus ili druge kredite, ukupan mesečni trošak zaduživanja može postati još veći.

Važno je razlikovati i revolving kreditne kartice od kartica koje omogućavaju kupovinu na unapred definisan broj rata, naročito kada pojedine trgovine nude beskamatno plaćanje pod određenim uslovima. Kod takvih proizvoda način obračuna i otplate može biti drugačiji, pa se ne može automatski zaključiti da svaka kupovina kreditnom karticom podrazumeva isti trošak kamate. Presudno je ono što je ugovoreno sa bankom i uslovi konkretne transakcije.

Kako da izađete iz začaranog kruga minimalnih uplata?

Najvažniji korak jeste da korisnik utvrdi koliko zaista duguje, kolika je kamatna stopa i koliko novca svakog meseca odlazi na kamatu, a koliko na smanjenje glavnice. Ti podaci nalaze se u ugovoru i mesečnim izvodima, a od banke se može zatražiti dodatno objašnjenje obračuna. Kada se dobije jasna slika ukupnog zaduženja, mnogo je lakše proceniti da li je moguće povećati mesečnu uplatu i skratiti period otplate.

Čak i relativno malo povećanje iznosa koji se svakog meseca vraća banci može napraviti razliku, naročito ako se istovremeno obustavi nova potrošnja po kartici. Korisnik koji umesto minimalne uplate redovno izdvaja veći iznos za smanjenje glavnice može brže smanjivati dug i time umanjiti buduće troškove kamate. Međutim, važno je da plan otplate bude realan i da ne ugrozi plaćanje osnovnih životnih troškova.

U pojedinim situacijama korisnici razmatraju i mogućnost da dug po kreditnoj kartici zamene drugim oblikom zaduživanja sa povoljnijim uslovima. Ipak, takva odluka zahteva pažljivo poređenje ukupnih troškova, jer manja mesečna rata ne znači nužno da će ukupan iznos za vraćanje biti manji. Posebno treba obratiti pažnju na efektivnu kamatnu stopu, rok otplate i eventualne naknade.

Kreditna kartica može biti korisna finansijska rezerva, ali samo dok korisnik ima kontrolu nad načinom na koji je koristi. Kada se mesecima plaća isključivo minimalni iznos, lako se stvara privid da je dug pod kontrolom, iako najveći deo finansijskog tereta tek predstoji.

Zato sledeći put kada dobijete izvod iz banke, nemojte gledati samo koliko najmanje morate da uplatite. Pogledajte i koliko ukupno dugujete, kolika vam je kamata i koliko biste uštedeli kada biste mesečno vraćali više od propisanog minimuma, jer minimalna uplata može biti dovoljna da ispunite mesečnu obavezu prema banci, ali ne mora biti dovoljna da se brzo oslobodite duga.

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