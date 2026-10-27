Lalatović protiv svojih "zmajeva"! Zvezda ili Partizan? Evo koga bi želeo u finalu Kupa!

Fudbaleri Novog Pazara igraju protiv Voždovca.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Iako su favoriti u duelu protiv prvoligaša, trener Pazaraca, Nenad Lalatović upozorava pred okršaj sa svojim bivšim klubom.

- Očekivanja su uvek velika. Kup je veoma neizvesno i teško takmičenje. Jednom sam uspeo da osvojim trofej i on je veoma važan za moju karijeru. Posle toga sam otišao u Saudijsku Arabiju i dobio milionski ugovor. Kup je značajan i za igrače. Želimo da stignemo što dalje, ali moramo da budemo oprezni. Prošle godine je već u ovoj fazi ispalo šest superligaša - rekao je Lalatović.

Naglašava da je kup neizvesno i nepredvidivo takmičenje:

- Moraš da uđeš u utakmicu sa istim motivom kao protivnik, jer nosiš dres Novog Pazara, superligaškog kluba. Ako olako shvatiš rivala iz Prve lige, a on uđe u meč sa većom željom od tebe, ispašćeš. Veliki klub, da bi pobedio mali, mora da ima istu želju kao njegov protivnik. Čak i favorit mora da pokaže ogromnu želju za pobedom.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Ujedno je podsetio i na period proveden na klupi Crvene zvezde, uz zanimljivu ocenu okolnosti u kojima je tada radio.

- Dok sam bio trener Crvene zvezde, pitao sam se… Zapravo, bilo je to drugo vreme. Ja nikada nisam ni bio trener Crvene zvezde, barem ne smatram da sam bio. Nismo imali ni vodu ni struju… Pitao sam se kako je moguće da mi pobedimo Javor.

Trener Pazaraca je posebne pohvale izneo na račun direktora kluba Fikreta Međedovića, kao i najzvučnije ime u ekipi - Adema Ljajića.

- Imamo dobar tim. Fikret Međedović je uradio odličan posao i moram ponovo da ga pohvalim. Sa malim budžetom napravio je ekipu kao da je imao deset puta više novca na raspolaganju. Hvalio sam i Adema Ljajića pre nego što sam došao u klub.

Prokomentarisao je i krizu Partizana, kroz koju trenutno prolazi rivali iz Humske, tvrdeći da bi crno-beli mogli ozbiljnije da ugroze šampiona da su rešili probleme u defanzivi.

- Evo, uzmite Partizan za primer. Lagano bi mogao da bude konkurent Zvezdi za titulu da su uvideli gde im je problem. Pozadi, u odbrani! Da su to rešili, da imaju stabilnost u poslednjoj liniji, ove godine bi bili konkurentni Zvezdi. A imaju budžet…

FOTO: FK Partizan

Zadovoljan je izdanjem ekipe u superligaškom meču na gostovanju Radničkom na "Čairu".

- U Nišu smo odigrali taktički besprekoran meč. Igrači su ispoštovali sve što smo moj stručni štab i ja tražili od njih. Kada ih vidim kako se zagrevaju i kako ulaze u duele, već u petom minutu znam da li ćemo pobediti. Tačno po njihovom držanju i energiji mogu da procenim kakav će biti ishod.

Iako je pred Novim Pazarom tek prvi izazov u Kupu Srbije, Lalatović ne krije da razmišlja o završnici takmičenja. Priznaje da bi voleo da se u finalu sastane protiv Partizana.

- Mene su gledali kao ludaka kada sam govorio da ću osvojiti trofej. Uvek ulazim u takmičenje sa željom da stignem do finala. Tako motivišem sebe. Ako bih govorio da ne mogu da pobedim i da je neko bolji od mene, onda ništa ne bih uradio u životu. Velika mi je želja da igram finale protiv Partizana, ali o tom potom. Pred nama je teška utakmica i daćemo sve od sebe da prođemo u narednu fazu.

Na posletku se osvrnuo i na medijske napise o svom emotivnom životu. Sa osmehom na licu je povezao ljubavnu sreću sa najvećim trenerskim ambicijama.

- Mediji pišu da imam simpatiju, ali nemam je. Bivša devojka brine, a ja nemam nikoga. Voleo bih da imam, jer kada pronađem ljubav svog života, biću trener Mančester junajteda - zaključio je Nenad Lalatović.

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