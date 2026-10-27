ZNAM DA JE ZA LJUDE OVO NOĆNA MORA, VERUJEM U POVRATAK NA VLAST ZA DVE GODINE Vučić: Priznaće da smo genocidan narod i uvesti sankcije Rusiji

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je od 18 časova za Informer televiziju.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- Ne interesuje me šta govore o meni, interesuje me šta rade o Srbiji. Divljenje vama i vašim kolegama za hrabrost, ukazujem vam ogromno poštovanje i retki su ljudi da takav pokušaj ponižavanja i maltretiranja na tako dostojanstven način podnesu. Ljudi u Srbiji gledaju samo jednu televiziju, jer samo na toj TV može da se čuje istina, a oni pokušavaju da je zabrane - rekao je Vučić.

Kaže da oni nisu zabranili nijednu televiziju za 14 godina i da je to pitanje demokratije.

- Jedino im je rešenje da antisrpska vlada opstane u budućnosti, jer nema više patriotskog naboja, a svi ljudi naivni koji su nosili majice Nema predaje, ne samo da će priznati da smo genocidan narod i poništiti sve što smo radili u GS UN, nego i uvesti sankcije Rusiji. Videćemo ko će biti mentor spoljne politike, obavešten sam, pošto ne određuju to nikakvi plenumi, to stigne sa strane, biće vam jasno kakvu će politiku da vode - rekao je Vučić.

Kaže da je pogrešno misliti da su se neki pokajali.

- To će se dešavati posle 6 meseci, jer ljudi neće da prihvate argumente odmah. On isu bili predvođeni mržnjom, hteli su da se bore samo protiv nekog. Imamo u skupštini jednu partiju od 104 poslanika i to ne možete ni da ućutkate i zataškate. Da ponovo izlazite na izbore, ne smeju ni mogu, jer nemaju koga da ruše i nemaju partijsku strukturu. Problemi tek dolaze. Pokušavaj uda ugase svaki slobodni glas i zato je važn oda se ukine Informer, ali to bi bio skandal, ali bi doneli odluk uda sa njima nema niakkvih razgovora do novih izbora, bilo kada da budu. Oni koji im se nisu predali danas, predaće se sutra - kaže Vučić.

Rekao je da ima i iskrenih prijatelja koji pokazuju da imaju uverenje.

- Videli se šta rade sa Prvom televizijom to je tragikomično. Sve što su govorili su lagali, ali će im ući to u glavu za par meseci. Evo poleteo avion, evo beže iz zemlje. Boško Jakšić je izmislio da me neko zvao iz inostranstva. Patološki lažov, ali sve će narod videti. Prijatelji su me mnogi pozivali, od Orbana, Makrona, Meloni, Antonio Košta. A sa Orbanom ćemo se videti narednih dana u Beogradu, zajedno ćemo se boriti i uspećemo, relativno brzo. Sa Koštom sam razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa prijateljima sam ovako razgovarao - kaže Vučić.

Kaže da je danas povoljnija situacija i da će se sami organizovati da zaštite ljude, ako budu krenuli napadi i ako policija ne bude reagovala.

- U vremenu čistog ludila, kada ljudima upadaju na slave, to se nije dešavalo od 1945 godine. Imate potpuno ludilo, gledate izbezumljene ljude iskolačenih očiju, uopšte ih se ne plašim, kao da su pušteni iz duševne bolnice. Kao i ovi iz UNS-a, zabranite nekoga ko drugačije mislim. Ovi sa Nove i N1, iako nikada nisu bili novinari, uvek sam im pristojno odgovarao, na preko 4.000 pitanja sam odgovarao. Ovima sad ne sme da se čuje ništa drugačije. Dolaze neki tipovi sa čudnim bedževima, 16 minđuša u nosu, određuju šta je budućnost. Ovo je kao neka vrsta noćne more, ružnog sna, ali probudiće se Srbija - kaže Vučić.

Ističe da pogledamo njihovu osovinu.

- Postavili su najgoreg Srbina na RTV Blaža Popovića. To je Gruhonjićev đak. A trojac Srdanović, Šoškić, Saičić - e viva vero Montenegro. Šta je ovo ljudi, kao da je Milo Đukanović postavljao Vladu. Oni su se začudili što sam priznao izbore. Ostavim im porostor da su gospoda, da kažu hvala što je sve prošlo odlično, na ovako dostojanstven način da preuzmemo vlast. Oni to ne žele, njih to ne zanima, jedino što ih zanima je da sproovde teror i misle da je to politika. Oni stvarno misle da će da jašu ljude, znate koliko od ljudi sam čuo da su uplašeni - ističe Vučić.

Kaže da se neki organi policije ne žele da intervenišu.

- Rekao sam vam nekoliko puta, dogode se godine, na 20 godina, uvek imate nekakve studentske proteste, naša deca. Nemate ovde nikakve dece, to su Dinko Gruhonjić, Blažo Popović svi su stariji od mene, nikakve dece ovde nema. Ali te floskule donosi obojena revolucija, kad naivne ljude ubede da su to neka deca. Pošto je politika katastrofalna, onda samo mogu da progone ljude - kaže Vučić.

Kaže da su u Vrbasu i Milanovcu upadal ina slave ljudima.

- Zamislite koliko bolesnih ljudi ima. To nije viđeno od 1945. U Valjevu su večeras organizovali protest ispred stanice, traže smenu rukovodstva, a ne žele da promene vladu. Ne razumem šta se ovde deašava. Možda oni izađu sami na predsedničke izbore, u uslovima revolucionarnog terora, jer je besmisleno. Bilo je besmisleno i do sad, bio sam uveren da možemo dobiti većinsku podršku, da su bili izbori ranije bila bi teška situacija, ovak osmo uspeli neke ljude da vratimo. Ljudi ne smeju da misle drugačije u periodu revolucionarnog terora. Dođe vreme kada mulj ispliva na površinu - kaže Vučić.

Kaže kada je neko spreman da pogine za svoju ideju, ne možete mu ništa.

- Nikoga od gospodina Šarića ili nekoga nisam nikad ni video. Zvicer me vređa i preti mi, jer je to direktna pretnja i ubistvom i svim. Mi smo ih sve stavili iza rešetaka, uradili svoj posao, ali oni svoj posao. Kod mene niste mogli da vidite ni trunku straha ni nervoze u ova dva dana - kaže Vučić.

Pomenuo je Generalštab.

- Trebalo je doneti leks specijalis i Siniša me nije poslušao. A neki nas optužuju, imaju stanove na Marbelji, a ja nemam ništa - kaže lider opozicije.

Kaže da neće da beži i da pere sebe.

- Ja sam izgradio Beograd na vodi, i da pomisle oni da je to izgradio neko od njih. Taj nesrećnik će jednom razumeti ko je to izgradio i da je to najlepši deo grada.

Na pitanje što je jedan biznismen pravio žurku u Beogradu na vodi, a bio je ranije uz vlast:

- Znate li koliko njih je kad su Nemci ušli u Beograd, odlazili na žurke u Dom vojske, a 15 dana pre toga govorili kako će da se bore portiv nacista. Niko takve ljude ne poštuje i ne ceni. Mene mogu da mrze, ali me svi poštuju. Pošto ne mogu da mi promene ideje, ni reč, sve što sam vam govorio pre 3 dana, i sada vam saopštavam isto. Sada su stavovi koje su skrivali postali otvoreni. Imaćemo ogromnu štetu, bezbroj problema. Videli ste izjave iz Moskve koje su pametno sročene, biće mnogo muka i problema. Te priče naša deca, studenti, to su izvođačiu radova. Oni koji su sprovodili revoluciju, oni vode glavnu reč. Nemojte da mislite da će plenumi određivati politiku - kaže Vučić.

Ističe da će dovoljno biti deviznih rezervi.

- Mi smo njima ostavili prepunu kasu, ima para, bar godinu dana su ljudi mirni u Srbiji. Vidim ja kako to ide u drugim zemljama i kojom brzinom opada poverenje revolucionarnih pokreta, od Mađarske pa i dalje. Izdržaćemo teror i dalje. Nisam optimističan, nećem ose mi sutra vratiti na vlast. To će se desiti posle izvesnog vremena, ja mislim za dve godine, ako budu nesposobniji, možda će biti vremena - kaže Vučić.

Navodi da ljudi će reći da su ugroženi posle nekog vremena, kada se pokaže sve suprotno od onoga što su očitavali, ali da će i tada biti potrebno vreme da budu za nekog drugog.

- Imaćemo dve strane u skupštini, ali oni ne žele da razgovaraju. Umesto da iskoriste priliku, oni će postaviti ogradu između nas, to je loše i za Srbiju i za vlast - kaže Vučić.

O tekstu Britanskog telegrafa, Vučić kaže da je bezveze da priča i da

- Rekli su mi mnogi iz Evrope, konačno si zapušio usta onima kojima su rekli da nećeš da priznaš izbore. Nama predstoji velika reorganizacija i bićemo otvoreni za saradnju sa svima. Mi ćemo otvoreni za sve koji će biti spremni da nam se pridruže u stvaranju fronta protiv antisrpske i korupcionaške vlasti. Uskoro idemo na glavni odbor stranke, da izaberemo nove ljude na najviša rukovodeća mesta, da promenimo mnog otoga na nivou Srbije, da se vrate neki ljudi koji su nepotrebno oterani, a da dođu ljudi koju su zapostavljeni, sa novom energijom i snagom za borbom i da se pripremamo i da krenemo da radimo. Verujem da će ljudi to brže razumeti u eri društvenih mreža. Pogledajte promene u Bugarskoj za 4 meseca, i Donalda Trampa u trenutku kada su ga progonili i pretili hapšenjem, pa ih je pobedio i postao predsednik. Isto je uradio Babiš, kada je izgubio izbore, posle 3 godine su promenili - kaže Vučić.

Isitče da je Orban još daleko, a dasu trendovi takvi, da kad se ljudi uplaše, tada je imao pad na 17 posto, a sada imaveć sad na 24 posto i da je na uzlaznoj liniji, a a neki drugi silaznom.

- Biće otovreno sada još autoputeva, Kuzmin-Sremska Rača, da još neke stvari koje smo završavačli budu otvorene da ljudi mogu da uživaju u tome. Imaćemo mnogo aktivnosti i sebe sam uhvatio, zaboravio sam kako izgleda stranački rad. Shvatio sam da kada hoćete stranački da radite, da vam bude prepuna kancelarija ljudi i da rade svi. Uživam u ovome i veoma sam aktivan i boriću se. Ljudi trebaj uda znaju, pokušaću svakoga da zaštitim i da se borim za svakog čoveka. A uvek su imali mogućnost da razgovaraj usa nama, ali oni ne žele da pričaju uopšte. Nisu htel ida pričaju u kampanji, jer su znali da ne mogu da ame pobede idejama, al isad su propričali posle izbora. Ljude molim da ostanu mirni, ako organi ne krenu da preduzimaju nešto, onda ćemo sami morati da se zaštitimo - kaže Vučić.

Na pitanje što je na slavi danas bila najbolja atmosfera, iako nije na vlasti.

- Progon će da nastupi od formiranja vlade do 100og dana vlade. Posle toga, oni će ići u kanal. Teško vreme i veliko breme nam predstoji, ali naši ljudi su odlično razumeli št ose događa, jer smo govorili istinu. Oni nisu govorili o politici, oni nemaju nijedn ustranku, bog zna koliko stranaka će nastati od njih. Biće velika borba i raznih klanova, ali to je njihova stvar. Naše je da radimo naš posao i ukazujemo na prevare sa kojima se suočavamo. Nekad smo govorili DOS je najgori, sad vam kažem blokaderi su najgori. Imali ste tamo intelektualce , ovde nemate nikoga. Tek ćete da vidite koliko sam u pravu kada sam to rekao, biće potrebno vreme i ne uljuljkavajte se, znam da ljudi doživljavaju ovo kao noćnu moru. Neće ovo ići jednostavno, znam da ljudi neće da priznaju greške, ali kada krenu, sve će ići uzlaznom putanjom - rekao je Vučić.

Istakao je da će vratiti Srbiju na pravi put.

- Spremni da razgovaramo sa svim pokretima, ljudima, dobre volje, koji su razumeli razmere ove prevare. I minimalan je broj onih koji pretrčavaju na njihovu stranu. Mi smo iskusni, čvrsti ljudi, prošli smo kroz istu vrstu pakla 2000. i izašli kao pobednici, promenili lice zemlje. Od svih ovih koje su pomenuli sam isto godište ili su stariji - kaže Vučić.

Kaže da su dobili mnogo članova.

- Danas su i juče doveli veliki broj ljudi. Ono juče je bila slika zla, užasa i jeze. Oni su vama namenili ulogu Milovanovića, gazde revolucija. Tako je trebalo vas da unize sinoć, ali nisu razumeli da su unizili sebe. Biće tek odvratno, stideće se tih snimaka. A vi gledajte da ih sačuvate. Ostaćete zapamćeni po časti, dostojanstvu i po principima - rekao je Vučić.