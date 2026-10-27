uživoUŽIVO, Zvezda - Makabi! Crveno-beli razbijaju "Ponos Izraela"!
Sva dešavanja sa meča osmog kola pratite uživo iz minuta u minut na našem portalu.
CRVENA ZVEZDA - MAKABI 47:22 (34:15, 13:7)
Dvorana: Beogradska arena. Sudije: Emin Mogulkoč (Turska), Kristaps Konstantinovs (Letonija), Đentijan Ćići (Albanija).
CRVENA ZVEZDA: Džons, Batler, Vajler Beb, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Koloko, Odželej, Kramer, Moneke.
MAKABI: Hord, Klark, Bakot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.
TOK UTAKMICE
DRUGA ČETVRTINA
15. minut - Koloko precizno izvodi bacanja 47:22.
14. minut - Batler siguran sa distance 45:22, njegovih osam poena.
Kapiten Zvezde, Ognjen Dobrić koji večeras slavi 32. rođendan, ušao je prvi put u igru.
13. minut - Dibartolomeo je promašio za tri, ali Kolson ispravlja i smanjuje 37:20. Ipak, Batrel trojkom vraća na +20, sada je 40:20, pogađa Bejkot za 40:22. Još jednom Džered Batler pogađa za tri, maksimalnih 21 koš prednosti - 43:22.
12. minut - Trojka za Kremera povećava Zvezda na 37:17, opet je onih najvećih 20 razlike! Bonzi Kolson smanjuje sa penala 37:18. Prvo je dao, drugo promašio.
11. minut - Ovaj kvartal počeo je poenima Sorkina 34:17.
PRVA ČETVRTINA
Kraj prve četvrtine!
10. minut - Sorkin ne greši sa slobodnih bacanja 31:15. Nik Vajler Beb postiže trojku 34:15.
9. minut - Hord sa penala siguran 31:13.
8. minut - Briset za Horda, posle greške Moneka u napadu 28:11. Tajson Karter je nezaustavljiv, nova trojka, 14. poen večeras već u prvoj četvrtini 31:11!
7. minut - Sorkin bolji od Izundua pod košem 25:9, ali Karteeeeeeeer iz mesta trojka za 28:9. Njegovih već 11 poena!
6. minut - Nova trojka za Kartera, plus 17 za Zvezdu 22:5, Sorkin brzo smanjuje 22:7, ali Nvoraaaaaa tri poena 25:7. Najvećih 18 razlike!
5. minut - Opet Džons alejup sada za Izundua, koji lomi obruč 19:5! Kakav start Zvezde!
4. minut - Nije pomogao tajm-aut gostima, jer je Karter pogodio trojku, prvo dvocifreno vođstvo Zvezde 15:5, a onda u kontri Karter alejup šalje Nvori, sledi zakucavanje za 17:5.
Traži Oded Kataš prvi tajm-aut na meču.
3. miinut - Madar smanjuje na 8:5, ali Kris Džons povećava na 10:5, onda i najvećih sedam 12:5 u režiji Nvore.
2. minut - Džordan Nvora povećava na 6:3, a onda i 8:3 u kontri poentira Karter, pošto je Madar izgubio loptu.
1. minut - Vodi Zvezda 2:0, prve poene na utakmici postigao je Koloko, njegovi prvi koševi u Crvenoj zvezdi. Alejup sa Krisom Džonsom, sjajan potez!
Nastavlja Kristijan Koloko, Kamerunac povećava na 4:0, fenomenalan početak Zvezde. Valas smanjuje trojkom na 4:3.
Počeo je meč!
Startne petorke:
Zvezda: Džons, Karter, Nvora, Moneke, Koloko.
Makabi: Valas, Madar, Hoard, Briset, Tajs.
Uskoro počinje duel u Areni.
PRE MEČA
19.49 - Košarkaši Zvezde su istrčali na parket, ispraćeni ovacijama "delija" s tribina Beogradske arene. Pogledajte kako je to izgledalo:
19.48 - Bivši igrač Partizana Ife Lundberg večeras neće nastupiti, zbog povrede, koja ga je duže odvojila od parketa. Ipak, u sastavu gostiju biće još jedan nekadašnji as crno-belih, a to je Jam Madar.
19.45 - Poslednji okršaj večerašnji rivali imali su u početkom februara, kada je Zvezda bila takođe domaćin, ali je "Ponos Izreala" slavio 83:82. Prethodno su crveno-beli "osvojili" Tel Aviv i trijumfovali 99:92. Inače, u poslednjih šest međusobnih utakmica, rezultat je nerešen 3-3.
19.40 - Evo kako izgledaju tribine Arene na 20 minuta pre početka meča:
19.24 - Senzacija se desila na startu "duplog kola" Evrolige, pošto je Dubai u Koka Kola areni poražen od fenjeraša Pariza. Ovaj rezultat ide na ruku Zvezdi, koja je takođe savladala abaligaša u istoj dvorani najelitnijeg evropskog takmičenja, pošto će se u slučaju trijumfa izjednačiti po skoru sa timom, u kojem igra i njen bivši košarkaš Filip Petrušev.
19.19 - Za Crvenu zvezdu bi trebalo da debituje Kristijan Koloko, poslednje pojačanje, jer je kamerunski centar zvanično registrovan za utakmice Evrolige.
Van protokola su ostali Džonatan Motli, Nikola Đurišić i Patrik Boldvin Džunior, kao i duže povređeni Stefan Miljenović.
19.18 - Makabi računa na ovih 12 igrača u večerašnjem okršaju:
18.57 - Evo kako izgleda trenutno tabela Evrolige:
18.47 - Košarkaši Zvezde stigli su na poprište utakmice protiv "Ponosa Izraela":
18.44 - Podsetimo se šta su treneri dve ekipe izjavili u najavama večerašnjeg duela.
Ibon Navaro (Crvena zvezda):
- Problem je kad ponavljate iste greške, možda ne iz istih razloga, ali na dva meča u nizu. Kao što je bilo sad protiv Igokee i Partizana. Moramo da analiziramo i pričamo o tome. Moramo da se prilagodimo jer gubimo ono što nas je krasilo mesec i po dana - rekao je Navaro.
Oded Kataš (Makabi):
- Crvena zvezda se pomalo razlikuje od Reala, Valensije ili Barselone, protiv kojih smo igrali u poslednje vreme. To su španski timovi koji igraju na veoma sličan način. Ovde nas očekuje potpuno drugačija utakmica, sa mnogo više igre jedan na jedan, mnogo više izolacija, a sličan stil ima i Pariz - istakao je Kataš.
UVOD
Košarkaši Crvene zvezde igraju meč 8. runde Evrolige protiv tima iz Tel Aviva. Posle neuspeha u večitom derbiju, izabranici Ibona Navara su na bilansu od 4 pobede i 3 poraza, pa im je prilika protiv "Ponosa Izraela" upišu novi trijumf.
Zvezda je sezonu počela porazima od Žalgirisa i Hapoela, ali su potom usledila četiri vezana uspeha protiv Efesa, Dubaija, Asvela i Pariza. Niz je prekinut u potonjem okršaju s Partizanom.
Makabi u Beograd stiže nakon izgubljenog meča kod kuće od Real Madrida i sa skorom 2-5, te u ovaj duel ulaze sa 15. mesta evroligaške tabele. Četa Odeda Kataša je novu sezonu otvorila očajno, sa sva tri neuspeha (0-3), a onda su tek u četvrtom kolu savladali Armani. Usledio je tesan poraz u Barseloni, da bi do druge pobede došli pomalo iznenađujuće u Valensiji.
Što se tiče arbitara, Zvezdi će suditi dobro poznati Turčin Mogulkoč i Letonac Konstantinovs. Pažnju privlači treći arbitar Đentijan Ćići, koga se "delije" sećaju iz sezone 2024/2025. kada je doneo sreću crveno-belima koji su slavili na gostovanju Monaku 98:90. U toj utakmici blistao je tandem Filip Petrušev-Kodi Miler Mekintajer. Sadašnji as Dubaija dao je 25 poena, a novi plej Olimpijakosa pet koševa manje.
Sva dešavanja sa ovog meča pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut, dok je TV prenos obezbeđen na Arena Premium 1.
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