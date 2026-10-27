Dubai nije imao lek za Hifija i Rodena: Pariz iznenadio na gostovanju
Košarkaši Pariza na gostovanju savladali su Dubai rezultatom 99:93 u meču osmog kola Evrolige.
Gosti su do važnog trijumfa stigli nakon veoma uzbudljivog meča u kojem su obe ekipe imale svoje dobre periode igre. Dubai je bolje otvorio susret i prvu četvrtinu završio vođstvom od 25:23. Ipak, Pariz je u drugoj deonici zaigrao znatno efikasnije, postigao 31 poen i na poluvreme otišao sa prednošću od 54:47. Domaći tim je u trećoj četvrtini pokušao da preokrene rezultat i smanjio zaostatak, pa je u završnih deset minuta ušao sa samo jednim poenom minusa.
U poslednjoj četvrtini Pariz je ponovo preuzeo inicijativu i sa 26 postignutih poena osigurao pobedu. Najefikasniji u redovima Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 24 poena, dok je Mfiondu Kabengele ostvario dabl-dabl učinak od 22 poena i 13 skokova. Pariz su predvodili Nadir Hifi i Džered Roden sa po 20 poena, uz značajan doprinos ostalih saigrača
Ovim trijumfom gosti su pokazali veću stabilnost u ključnim trenucima, dok Dubai može da žali za propuštenom prilikom pred domaćom publikom.
U pobedničkom sastavu istakao se Roden sa 21 poenom, dok je Hifi utakmicu završio sa 20. Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 24 poena, dok je Kabengele upisao 22 poena i 13 skokova.
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