Svet

RUSKE SNAGE NEZADRŽIVO NAPREDUJU KA NOVOM UTVRĐENJU: Drama u sektoru Dobropolja o kojoj Kijev ne govori

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 19:30

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U SEVEROZAPADNOM delu Donjecke Narodne Republike (DNR), najžešće borbe vode se u okolini Dobropolja, kao i u samom gradu.

РУСКЕ СНАГЕ НЕЗАДРЖИВО НАПРЕДУЈУ КА НОВОМ УТВРЂЕЊУ: Драма у сектору Добропоља о којој Кијев не говори

Foto: AI generated/ChatGPT

Poslednjih dana, ukrajinske snage pokušavaju da povrate kontrolu nad prilazima Anovki i da približe svoje posade bespilotnih letelica (BPL) gradu, kako bi napale linije snabdevanja koje koriste ruske trupe.

Snimci dobijeni putem objektivnog nadzora potvrđuju prisustvo Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u oblasti Novovodjana, gde ruski operateri aktivno dejstvuju po ukrajinskim posadama dronova. Istovremeno, jurišne jedinice grupe snaga „Centar” postepeno napreduju kroz izgrađene delove Dobropolja, uprkos teškim uslovima u „vazdušnom prostoru na malim visinama” (koji je poprište borbe dronova).

Ilustracija telegram rybar


Vrlo je verovatno da će, nakon uspostavljanja potpune kontrole nad Dobropoljem, Oružane snage Rusije nastaviti napredovanje ka severu, prema Svjatogorovki i Bokovu, stvarajući time mostobran za dalju ofanzivu u pravcu Belozerskog. Ironično, mnoge mape koje objavljuju ukrajinski izvori uopšte ne priznaju prisustvo ruskih snaga u gradu, prikazujući samo „virtuelno opkoljavanje” sa bokova.

U stvarnosti, međutim, postoji obilje snimaka — najmanje desetak zasebnih video-zapisa — koji prikazuju ruske jurišne snage unutar grada. Na neki način, ovo ide u prilog ruskim jedinicama; takvo poricanje stvarnosti moglo bi stvoriti ozbiljne probleme protivniku dok pokušava da održi odbranu severno od Dobropolja.

Tokom proteklih nekoliko meseci, ruske snage su napredovale između 5 i 10 kilometara duž širokog pojasa fronta, koji obuhvata sektor Mirno – Dobropolje – Anovka – Zoloti Kolodec. Iako se za napade i dalje uglavnom koriste manje pešadijske grupe, efikasna vazdušna podrška koju pružaju operateri dronova omogućava kontrolu prilaza naseljima, čak i bez angažovanja velikih snaga.

(Ribar)

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