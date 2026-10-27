RUSKE SNAGE NEZADRŽIVO NAPREDUJU KA NOVOM UTVRĐENJU: Drama u sektoru Dobropolja o kojoj Kijev ne govori
U SEVEROZAPADNOM delu Donjecke Narodne Republike (DNR), najžešće borbe vode se u okolini Dobropolja, kao i u samom gradu.
Poslednjih dana, ukrajinske snage pokušavaju da povrate kontrolu nad prilazima Anovki i da približe svoje posade bespilotnih letelica (BPL) gradu, kako bi napale linije snabdevanja koje koriste ruske trupe.
Snimci dobijeni putem objektivnog nadzora potvrđuju prisustvo Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u oblasti Novovodjana, gde ruski operateri aktivno dejstvuju po ukrajinskim posadama dronova. Istovremeno, jurišne jedinice grupe snaga „Centar” postepeno napreduju kroz izgrađene delove Dobropolja, uprkos teškim uslovima u „vazdušnom prostoru na malim visinama” (koji je poprište borbe dronova).
Vrlo je verovatno da će, nakon uspostavljanja potpune kontrole nad Dobropoljem, Oružane snage Rusije nastaviti napredovanje ka severu, prema Svjatogorovki i Bokovu, stvarajući time mostobran za dalju ofanzivu u pravcu Belozerskog. Ironično, mnoge mape koje objavljuju ukrajinski izvori uopšte ne priznaju prisustvo ruskih snaga u gradu, prikazujući samo „virtuelno opkoljavanje” sa bokova.
U stvarnosti, međutim, postoji obilje snimaka — najmanje desetak zasebnih video-zapisa — koji prikazuju ruske jurišne snage unutar grada. Na neki način, ovo ide u prilog ruskim jedinicama; takvo poricanje stvarnosti moglo bi stvoriti ozbiljne probleme protivniku dok pokušava da održi odbranu severno od Dobropolja.
Tokom proteklih nekoliko meseci, ruske snage su napredovale između 5 i 10 kilometara duž širokog pojasa fronta, koji obuhvata sektor Mirno – Dobropolje – Anovka – Zoloti Kolodec. Iako se za napade i dalje uglavnom koriste manje pešadijske grupe, efikasna vazdušna podrška koju pružaju operateri dronova omogućava kontrolu prilaza naseljima, čak i bez angažovanja velikih snaga.
(Ribar)
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