Politika

KOŠTA RAZGOVARAO SA SRDANOVIĆEM: Čestitao Studentskoj listi pobedu na izborima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 18:25

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PREDEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta razgovarao je danas sa nosiocem liste "Studentska lista - studenti pobeđuju" Ilijom Srdanovićem, kome je čestitao zbog pobede te liste na parlamentarnim izborima u Srbiji.

КОШТА РАЗГОВАРАО СА СРДАНОВИЋЕМ: Честитао Студентској листи победу на изборима

Foto: MAHMUD HAMS/AFP/Profimedia

-Sada je prioritet da se bez odlaganja konstituiše parlament i formira nova vlada, kroz mirnu tranziciju i uz puno poštovanje izbornih rezultata. Mesto Srbije je u Evropskoj uniji. Spremni smo da podržimo njen evropski put, sa jasnim fokusom na reforme koje je srpski narod zatražio: vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slobodu medija, napisao je Košta na mreži X, navodeći da je imao dobar razgovor sa Srdanovićem.

Na parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Srbiji, "Studentska lista - Studenti pobeđuju" osvojila je 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, dok je na drugom mestu bila lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sa osvojenih 38,8 odsto glasova, odnosno 103 mandata.

(Tanjug)

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