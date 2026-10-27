KOŠTA RAZGOVARAO SA SRDANOVIĆEM: Čestitao Studentskoj listi pobedu na izborima
PREDEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta razgovarao je danas sa nosiocem liste "Studentska lista - studenti pobeđuju" Ilijom Srdanovićem, kome je čestitao zbog pobede te liste na parlamentarnim izborima u Srbiji.
-Sada je prioritet da se bez odlaganja konstituiše parlament i formira nova vlada, kroz mirnu tranziciju i uz puno poštovanje izbornih rezultata. Mesto Srbije je u Evropskoj uniji. Spremni smo da podržimo njen evropski put, sa jasnim fokusom na reforme koje je srpski narod zatražio: vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slobodu medija, napisao je Košta na mreži X, navodeći da je imao dobar razgovor sa Srdanovićem.
Na parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Srbiji, "Studentska lista - Studenti pobeđuju" osvojila je 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, dok je na drugom mestu bila lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sa osvojenih 38,8 odsto glasova, odnosno 103 mandata.
(Tanjug)
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