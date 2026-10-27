Treće OJT: Postupili smo bez odlaganja povodom svih 16 prijava tokom izbora

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je postupilo bez odlaganja povodom svih 16 događaja prijavljenih tokom izbornog procesa u nedelju 25. oktobra godine na teritoriji Novog Beograda, Zemuna i Surčina.

Foto: S. J. M.

Povodom svakog događaja odmah su otvoreni predmeti, sačinjeni zahtevi za prikupljanje potrebnih obaveštenja i neposredno, na ruke, predati policijskim službenicima nadležnih policijskih stanica, kako bi se bez odlaganja pristupilo proveri svih prijava, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prijave su se odnosile na fizičke napade, pretnje, sukobe na biračkim mestima, sumnje na nepravilnosti prilikom glasanja, kao i druge incidente zabeležene tokom izbornog dana.

Među prijavljenim događajima navode se Busije gde je prijavljeno da su tri nepoznata muškarca na biračkom mestu broj 107 fizički napala kontrolora i udarila ga u glavu, a oštećeni je pozvan radi davanja obaveštenja.

U OŠ "Laza Kostić", na Novom Beogradu zbog prijavljenih pretnji kontroloru, policiji je naloženo uzimanje izjava, pribavljanje video-snimaka i dovođenje prijavljenog lica radi prikupljanja obaveštenja.

U OŠ "Rade Končar", u Zemunu na dva biračka mesta prijavljene su nepravilnosti u vezi sa ubacivanjem više glasačkih listića, a na jednom je došlo i do obustave glasanja. Naložene su provere, razgovori sa članovima biračkih odbora i pribavljanje raspoloživih snimaka, navode iz tužilaštva.

U OŠ "Vlada Obradović Kameni", na Novom Beogradu prijavljeno je da jedna građanka nije mogla da glasa jer je neko već potpisao birački spisak u njeno ime. Naloženo je prikupljanje obaveštenja od članova biračkog odbora.

U OŠ "Gornja Varoš" i OŠ "Dragan Lukić" zbog prijavljenih fizičkih sukoba naloženo je obavljanje razgovora sa učesnicima i svedocima, kao i pribavljanje video-snimaka i medicinske dokumentacije.

U OŠ "Sava Šumanović" u Zemunu prijavljeno je da je tokom sukoba više lica iz vozila upotrebljena poljoprivredna prskalica, kojom su građani poprskani nepoznatom materijom. Naloženo je pribavljanje snimaka i identifikacija lica iz vozila.

Pored navedenog, postupljeno je i povodom prijava o ometanju glasanja u Zemunskoj gimnaziji i na biračkim mestima u Surčinu, sumnjama na izborne nepravilnosti u Petrovčiću, verbalnom uznemiravanju članova biračkih odbora na Novom Beogradu, napadu na ženu na Novom Beogradu, kao i prijavljenom incidentu u kojem je grupa nepoznatih lica nasrnula na vozilo i poslovne prostorije jednog privrednog društva.

U svim predmetima naložene su konkretne radnje radi provere navoda, identifikacije učesnika i obezbeđivanja raspoloživih dokaza.

Treće osnovno javno tužilaštvo naglašava da je po svakoj od 16 prijava postupilo odmah, bez čekanja, i da su svi zahtevi neposredno predati policiji radi hitnog preduzimanja naloženih radnji.

Po prijemu policijskih izveštaja i prikupljenih dokaza, tužilaštvo će u svakom pojedinačnom predmetu doneti odgovarajuću odluku u skladu sa zakonom, a o čemu će javnost biti obaveštena, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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