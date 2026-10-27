Oni su bili u Partizanu i 2024. - Stanojevića dobro poznaje nekolicina igrača

Pojedini fudbaleri imaće priliku da ponovo sarađuju sa srpskim trenerom.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Posle tačno dve godine ponovo će Aleksandar Stanojević (52) sedeti na klupi Partizana, pošto je juče nasledio legendarnog kapitena Sašu Ilića (48), nakon serije loših rezultata u domaćem prvenstvu. Temperamentnom stručnjaku ovo će biti već četvrti mandat u Humskoj, a zanimljivo da je nekolicina aktuelnih prvotimaca bila u klubu i kada je on tokom tri meseca 2024. obavljao ulogu šefa stručnog štaba.

Iskusni strateg je na zvaničnoj promociji otkrio da je, dok je radio u Turskoj, pratio utakmice crno-belih, iz fotelje kao navijač, kao i da je video da ima potencijala i brzine. Priliku za povratnički debi imaće već sutra, protiv Radničkog u Nišu, u odloženom meču 4. kola Superlige (17.00, Arena premijum 1). S druge strane, on i njegov sistem rada nisu nepoznanica za određene igrače "parnog valjka", tačnije za njih šestoricu.

Naime, golman Miloš Krunić (29), koji se tokom ove sezone među stativama smenjivao sa Markom Miloševićem (35), došao je na Topčidersko brdo u januaru 2024, samo šest meseci pre neko što se popularni Stanoje vratio. Iskusni čuvar mreže je i dalje tu, a ugovor mu ističe u junu 2028, a tu je i trener golmana Nemanja Jovšić (43).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Miloš Krunić sa trenerom golmana Nemanjom Jovšićem

Aktuelni kapiten Nikola Simić (19) je baš tog leta 2024. bio priključen prvom timu, pa je osetio kako je to trenirati pod palicom aktuelnog kormilara, ali pravu šansu je dobio tek kada je na klupu seo Srđan Blagojević (53).

U prvom timu je već bio tada tinejdžer Nemanja Trifunović, koji je za vreme Stanojevićevog trećeg mandata upisao deset nastupa i dao jedan gol.

Takođe, u julu 2024. kao pojačanja su u Humsku stigli Mario Jurčević (31), Vukašin Đurđević (22) i Ibrahim Zubairu (22). Levi bek je došao iz kiparskog Apolona iz Limasola, a nedavno se oporavio do teške povrede i operacije Ahilove tetive. Vratio se na teren posle godinu dna pauze, ali je pre dve nedelje protiv Železničara u Pančevu dobio direktan crveni karton.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Aleksandar Stanojević i Mario Jurčević

Kad je reč o Đurđeviću, zamenio je dres Voždovca za crno-beli, a uglavnom je čekao šansu sa klupe i pokrivao pozicije štopera ili desnog beka. Na kraju, Zubairu je prešao iz ubskog Jedinstva u Partizan, pregrmeo je težak period i prelom noge, pa pozajmicu u Tursku, a sada predstavlja jednu od opcija na mestu krilnog ofanzivca.

Interesantno je da su u taboru "parnog valjka" trenutno i dvojica momaka, koji su svojevremeno bili na listi želja Aleksandra Stanojevića. Reč je o štoperu Stefanu Mitroviću (36), koji je 2010. prošao probu i zadovoljio stručni štab, ali je tadašnji sportski direktor Mladen Krstajić ipak odlučio da angažuje Brazilca Andersona Markeša, koji se ispostavio kao promašaj.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Stefan Mitrović

Drugi je Nikola Čumić (27), koji je 2020. bio meta crno-belih, nakon jako dobrih partija u dresu niškog Radničkog. Međutim, otišao je na pozajmicu u grčki Olimpijakos, a potom ga je put vodio u Sporting Hihon, Lucern, Vojvodinu, Rubin i Saragosu, pa je tek ovog leta konačno završio na Topčiderskom brdu.