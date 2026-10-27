Mbape se izvinio zbog komentara o bivšem kineskom lideru Mao Cedungu

Francuski fudbaler Kilijan Mbape izvinio se zbog, kako je naveo, "nepromišljene" izjave o nekadašnjem kineskom lideru Mau Cedungu, koja je izazvala negativne reakcije na kineskim društvenim mrežama i dovela do prekida saradnje sa nekoliko kineskih brendova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Mbape je, prema pisanju medija, tokom gostovanja u francuskoj emisiji "The Bridge" rekao da je najsmešniji internet mim koji je ikada video foto-montaža na kojoj je njegovo lice postavljeno preko lica čoveka za koga on veruje da je "kineski diktator".

- Izvinjavam se svima koje su moje reči uznemirile. To apsolutno nije bila moja namera. Duboko poštujem kineski narod i njegovu istoriju, i iskreno mi je žao. Moja izjava bila je nepromišljena i sada razumem da je povredila mnoge ljude u Kini i kineske zajednice širom sveta - naveo je Mbape u saopštenju, prenosi France 24.

Izvinjenje je uputila i španska fudbalska liga La Liga, koja je saopštila da duboko žali zbog uvrede koju su Mbapeove izjave nanele kineskim navijačima.

Negativne reakcije na kineskim društvenim mrežama pojačale su se u ponedeljak uveče, nakon što je kineski fudbalski forum Dongćiudi ocenio da su komentari francuskog napadača neprimereni i da vređaju osećanja kineskog naroda. Pojedini korisnici pozvali su na bojkot Mbapea i njegovog kluba Real Madrid.

Tri kineske prehrambene kompanije navele su da imaju politiku "nulte tolerancije" prema postupcima i rečima koji vređaju nacionalna osećanja, pa su najavile trenutni prekid saradnje sa fudbalerom.

Prema pisanju kineskih medija, državna televizija CCTV takođe neće emitovati sadržaje povezane sa Mbapeom, a najavljeno je i da neće prenositi utakmice španske La Lige.



Mao Cedung, osnivač Narodne Republike Kine, preminuo je 1976. godine. Iako su njegove politike, uključujući Veliki skok napred i Kulturnu revoluciju, dovele do masovnih stradanja, kineska Komunistička partija i danas ga predstavlja kao jednu od ključnih ličnosti nacionalne istorije.

Mbape je i ranije bio predmet internet-šala u kojima je nazivan "diktatorom", zbog velikog uticaja koji ima u klubovima za koje je nastupao. U intervjuu za magazin "France Football" u septembru izjavio je da takve šale ponekad pokazuju nedostatak političke i ljudske svesti, posebno kada se sportisti porede sa istorijskim ličnostima odgovornim za masovna stradanja.



