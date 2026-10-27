Fudbal

Mbape se izvinio zbog komentara o bivšem kineskom lideru Mao Cedungu

Filip Milošević

27. 10. 2026. u 18:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Francuski fudbaler Kilijan Mbape izvinio se zbog, kako je naveo, "nepromišljene" izjave o nekadašnjem kineskom lideru Mau Cedungu, koja je izazvala negativne reakcije na kineskim društvenim mrežama i dovela do prekida saradnje sa nekoliko kineskih brendova.

Мбапе се извинио због коментара о бившем кинеском лидеру Мао Цедунгу

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Mbape je, prema pisanju medija, tokom gostovanja u francuskoj emisiji "The Bridge" rekao da je najsmešniji internet mim koji je ikada video foto-montaža na kojoj je njegovo lice postavljeno preko lica čoveka za koga on veruje da je "kineski diktator".

- Izvinjavam se svima koje su moje reči uznemirile. To apsolutno nije bila moja namera. Duboko poštujem kineski narod i njegovu istoriju, i iskreno mi je žao. Moja izjava bila je nepromišljena i sada razumem da je povredila mnoge ljude u Kini i kineske zajednice širom sveta - naveo je Mbape u saopštenju, prenosi France 24.

Izvinjenje je uputila i španska fudbalska liga La Liga, koja je saopštila da duboko žali zbog uvrede koju su Mbapeove izjave nanele kineskim navijačima.
Negativne reakcije na kineskim društvenim mrežama pojačale su se u ponedeljak uveče, nakon što je kineski fudbalski forum Dongćiudi ocenio da su komentari francuskog napadača neprimereni i da vređaju osećanja kineskog naroda. Pojedini korisnici pozvali su na bojkot Mbapea i njegovog kluba Real Madrid.

Tri kineske prehrambene kompanije navele su da imaju politiku "nulte tolerancije" prema postupcima i rečima koji vređaju nacionalna osećanja, pa su najavile trenutni prekid saradnje sa fudbalerom.

Prema pisanju kineskih medija, državna televizija CCTV takođe neće emitovati sadržaje povezane sa Mbapeom, a najavljeno je i da neće prenositi utakmice španske La Lige.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan izjavio je da će izjave i postupci koji vređaju osećanja kineskog naroda naići na protivljenje različitih delova kineskog društva.

Mao Cedung, osnivač Narodne Republike Kine, preminuo je 1976. godine. Iako su njegove politike, uključujući Veliki skok napred i Kulturnu revoluciju, dovele do masovnih stradanja, kineska Komunistička partija i danas ga predstavlja kao jednu od ključnih ličnosti nacionalne istorije.

Mbape je i ranije bio predmet internet-šala u kojima je nazivan "diktatorom", zbog velikog uticaja koji ima u klubovima za koje je nastupao. U intervjuu za magazin "France Football" u septembru izjavio je da takve šale ponekad pokazuju nedostatak političke i ljudske svesti, posebno kada se sportisti porede sa istorijskim ličnostima odgovornim za masovna stradanja.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)