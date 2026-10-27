Politika

"POZVALI SU ME MAKRON, MELONI, KOŠTA" Vučić: Sa Orbanom ću se videti u Beogradu, zajedno ćemo se boriti

В. Н.

27. 10. 2026. u 18:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer i izjavio da ima i iskrenih prijatelja koji pokazuju da imaju uverenje.

ПОЗВАЛИ СУ МЕ МАКРОН, МЕЛОНИ, КОШТА Вучић: Са Орбаном ћу се видети у Београду, заједно ћемо се борити

Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

- Videli se šta rade sa Prvom televizijom, to je tragikomično. Sve što su govorili su lagali, ali će im ući to u glavu za par meseci. Evo "poleteo avion", evo "beže iz zemlje". Boško Jakšić je izmislio da me neko zvao iz inostranstva... Patološki lažov, ali sve će narod videti. Prijatelji su me mnogi pozivali, od Orbana, Makrona, Meloni, Antonio Košta... A sa Orbanom ćemo se videti narednih dana u Beogradu, zajedno ćemo se boriti i uspećemo, relativno brzo. Sa Koštom sam razgovarao o evropsko mputu Srbije, a sa prijateljima sam ovak orazgovarao - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!: Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem

"MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!": Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem