"POZVALI SU ME MAKRON, MELONI, KOŠTA" Vučić: Sa Orbanom ću se videti u Beogradu, zajedno ćemo se boriti
LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer i izjavio da ima i iskrenih prijatelja koji pokazuju da imaju uverenje.
- Videli se šta rade sa Prvom televizijom, to je tragikomično. Sve što su govorili su lagali, ali će im ući to u glavu za par meseci. Evo "poleteo avion", evo "beže iz zemlje". Boško Jakšić je izmislio da me neko zvao iz inostranstva... Patološki lažov, ali sve će narod videti. Prijatelji su me mnogi pozivali, od Orbana, Makrona, Meloni, Antonio Košta... A sa Orbanom ćemo se videti narednih dana u Beogradu, zajedno ćemo se boriti i uspećemo, relativno brzo. Sa Koštom sam razgovarao o evropsko mputu Srbije, a sa prijateljima sam ovak orazgovarao - kaže Vučić.
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