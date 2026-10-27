BEOGRADSKE MENJAČNICE OSTALE BEZ EVRA: Zašto je tokom jučerašnjeg dana bilo nemoguće kupiti tu valutu?
BEOGRADSKE menjačnice u toku jučeranjeg dana bukvalno su ostale bez evra! Kupiti tu valutu bila je bukvalno nemoguća misija!
Kako za Direktno.rs svedoči nekoliko naših sugrađana koji su pokušali da promene dinare u evre, to je bila nemoguća misija.
- Otišla sam oko 16 časova do menjačnice u kraju, na Dorćolu, gde uvek menjam novac, da kupim 250 evra. No, rekli su mi da uopšte nemaju evre i da ću teško negde uspeti da nađem. Isto je bilo i u drugoj, trećoj, četvrtoj menjačnici u kojoj sam pokušala da kupim evre - priča Tamara S. sa Dorćola.
Kako kaže, pošto je imala obaveze na Vračaru, mislila je da će tamo imati više uspeha.
- Uzalud! I tamo su mi u svakoj menjačnici u kojoj sam pokušala da kupim 250 evra rekli da nemaju evre uopšte uz isti komentar, da sumnjaju da ću negde uspeti da ih kupim - kaže ona.
I Nikola T. iz Zemuna kaže nam da je juče imao isti problem u Zemunu.
- Obišao sam nekoliko menjačnica u centru Zemuna pokušavajući da kupim 500 evra, ali uzalud. Na kraju mi je čovek u jednoj menjačnici rekao da ima da mi proda 100 evra i da je to to, da nema više od toga - kazao je Nikola.
Većina menjačnica ima ovih dana problem sa tražnjom evra.
- Možete što pre da dođete ako vam treba da kupite 250 evra, ali kasnije u toku dana verovatno više nećemo imati da vam prodamo - rekli su u jednoj menjačnici u centru Beograda.
Kako su naveli, poslednje tri nedelje je problem sa velikom potražnjom evra.
- Da li zbog izbora ili nečeg drugog, ali je jako velika potražnja za evrima i uglavnom sve što imamo prodamo već do kasnih prepodnevnih časova - kažu.
Nevena I. sa Novog Beograda takođe kaže da je juče bila u neuspešnoj misiji kupovine evra.
- Pokušala sam u nekoliko menjačnica u kraju da kupim 200 evra, ali uzalud. U jednoj menjačnici mi se radnik čak nasmejao kada sam rekla "molim vas 200 evra da kupim" i poručio mi "srećno" - rekla nam je ona.
(Direktno)
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