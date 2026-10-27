MERCEDES SNIZIO PROGNOZU MARŽE: Akcije pale nakon loših vesti iz Kine

NEMAČKI proizvođač automobila Mercedes-Benc snizio je prognozu prilagođene profitne marže u proizvodnji putničkih vozila za 2026. godinu na dva do tri odsto, sa prethodno očekivanih tri do pet odsto, zbog teških tržišnih uslova u Kini i očekivanih većih troškova u četvrtom kvartalu.

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Nemačka: Mercedes snizio prognozu profitne marže za 2026. godinu

Akcije kompanije pale su za 3,4 odsto tokom trgovanja u utorak ujutru nakon objavljivanja nove prognoze, prenosi Dojče vele. Mercedes-Benc je tako postao treći veliki nemački proizvođač automobila koji je smanjio očekivanja za 2026. godinu, nakon što su slične poteze prethodno povukli BMW i Folksvagen.

Nemački proizvođači automobila suočavaju se sa slabom potražnjom i sve snažnijom konkurencijom domaćih proizvođača na kineskom tržištu, najvećem automobilskom tržištu na svetu. Isporuke Mercedesovih vozila u Kini, koje su prošle godine već bile na najnižem nivou od 2016, pale su za dodatnih 29 odsto u prvih devet meseci ove godine, zaključno sa septembrom.

Kompanija je objavila i preliminarne rezultate za treći kvartal ranije nego što je bilo planirano. Slobodan novčani tok iz poslovanja sa putničkim vozilima iznosio je svega 172 miliona evra, što je znatno manje od 422 miliona evra, koliko su očekivali finansijski analitičari. Operativni profit pre kamata i poreza (EBIT) dostigao je 1,77 milijardi evra, više nego dvostruko u odnosu na 750 miliona evra iz istog perioda prošle godine. Međutim, prošlogodišnji rezultat bio je značajno opterećen jednokratnim troškovima, naročito onima povezanim sa smanjenjem broja zaposlenih i pravnim sporovima. Kada se isključe jednokratni troškovi, operativna profitna marža u poslovanju sa putničkim automobilima iznosila je 2,5 odsto, u poređenju sa 4,8 odsto godinu dana ranije.

Izvršni direktor Mercedes-Benca Ola Kelenijus pozvao je zaposlene u Nemačkoj da rade više bez dodatne naknade, dok kompanija istovremeno proširuje proizvodne kapacitete u Mađarskoj, gde su, prema njegovim rečima, troškovi oko 70 odsto niži nego u Nemačkoj.