PAZITE SE OVOGA U MENJAČNICI: Jedna greška može da košta do 25.000 dinara

GRAĐANIN koji milion dinara zameni za evre, a potom te evre ponovo proda za dinare, može da izgubi približno do 25.000 dinara na kursnoj razlici.

Foto: Rui Vale de Sousa / Panthermedia / Profimedia

To se dešava ukoliko menjačnica primenjuje maksimalni propisani raspon između kupovnog i prodajnog kursa, objašnjava Narodna banka Srbije uoči Dana štednje.

Stvarni trošak zavisi od kurseva po kojima se obavljaju obe transakcije. Prema podacima NBS, prosečan raspon koji su menjači primenjivali tokom oktobra bio je uži od maksimalno dozvoljenog, piše Blic.

Važno je naglasiti da se računica o gubitku odnosi na kupovinu evra i njihovu ponovnu prodaju za dinare. Prilikom same zamene dinara za evre građanin dobija iznos prema prodajnom kursu menjačnice.

Koliko evra se dobija za milion dinara?

Kada građanin kupuje evre, primenjuje se prodajni kurs menjačnice. Ako kasnije želi da te evre zameni za dinare, primenjuje se kupovni kurs, koji je niži.

Prema podacima koje je NBS dostavila "Blic Biznisu“, prosečan prodajni kurs ovlašćenih menjača tokom oktobra iznosio je 118,28 dinara za evro, dok je prosečan kupovni kurs bio 116,63 dinara za evro. Razlika između njih iznosila je oko 1,65 dinara.

Po tim prosečnim kursevima, računica za milion dinara izgleda ovako:

Za milion dinara, po prodajnom kursu od 118,28 dinara, moglo bi da se kupi približno 8.455 evra. Kada bi se taj iznos odmah prodao po kupovnom kursu od 116,63 dinara, građanin bi dobio približno 986.050 dinara.

Razlika u odnosu na početni iznos bila bi oko 13.950 dinara. Ovo je ilustrativan obračun na osnovu prosečnih oktobarskih kurseva, pa se iznos može razlikovati u zavisnosti od menjačnice i trenutka zamene.

Kada razlika može da dostigne 25.000 dinara?

NBS navodi da je propisima ograničeno odstupanje kupovnog i prodajnog kursa evra od zvaničnog srednjeg kursa, i to na najviše 1,25 odsto u oba smera.

Ako bi menjačnica primenila maksimalni dozvoljeni raspon, građanin bi prilikom kupovine evra i njihove ponovne prodaje, prema približnom obračunu NBS, na milion dinara mogao da izgubi do 25.000 dinara.

Iz centralne banke, međutim, ističu da najveći broj ovlašćenih menjača primenjuje uži raspon, što je povoljnije za građane.

Proverite kurs pre zamene

Iz NBS savetuju građanima da pre transakcije provere istaknutu kursnu listu i uporede kurseve kod više ovlašćenih menjača.

Podsećaju i da ovlašćeni menjači ne mogu da naplaćuju proviziju za kupovinu i prodaju ispravnih novčanica evra koje su u opticaju, kao i da građanin treba da zatraži potvrdu o izvršenoj transakciji.

(Blic)