Svet

IMA LI ZELENSKI SVOJE PREDUSLOVE? Kijev predao Moskvi signale o primirju i sastanku sa Putinom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 18:52

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UKRAJINA je posredstvom predsednika Finske Aleksandra Stuba i premijera Norveške Jonasa Gara Sterea predala Moskvi signale o spremnosti Kijeva na prekid vatre, kao i o ličnom susretu između Vladimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga.

ИМА ЛИ ЗЕЛЕНСКИ СВОЈЕ ПРЕДУСЛОВЕ? Кијев предао Москви сигнале о примирју и састанку са Путином

Foto: Depositphotos/ruskpp/dikobrazik, Bruno Press/Abaca Press/Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

-Vladimir Zelenski je dao svoje viđenje o tome kakve bi signale naši partneri (lideri Finske i Norveške) trebalo da predaju Putinu i ti signali su i preneti. Što se tiče prekida vatre: spremni smo za svaki oblik prekida vatre. Drugi signal se odnosi na sastanak sa Putinom – spremni smo za sastanak sa njim, rekao je Sibiga na konferenciji za novinare u Helsinkiju.

Prema njegovim rečima, sastanak Zelenskog i Putina mogao bi biti jedini događaj koji bi mogao da pruži neophodan podsticaj za pregovore o rešavanju sukoba.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je Putin u utorak razgovarao sa predsednikom Finske i premijerom Norveške. Tokom razgovora, ruski lider je izneo svoju ocenu trenutne situacije u zoni sukoba u Ukrajini i podsetio na njene osnovne uzroke. Strane su takođe razgovarale o sastancima koje je u Sankt Peterburgu i Oslu održao specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof.

(sputnikportal.rs)

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