IMA LI ZELENSKI SVOJE PREDUSLOVE? Kijev predao Moskvi signale o primirju i sastanku sa Putinom
UKRAJINA je posredstvom predsednika Finske Aleksandra Stuba i premijera Norveške Jonasa Gara Sterea predala Moskvi signale o spremnosti Kijeva na prekid vatre, kao i o ličnom susretu između Vladimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga.
-Vladimir Zelenski je dao svoje viđenje o tome kakve bi signale naši partneri (lideri Finske i Norveške) trebalo da predaju Putinu i ti signali su i preneti. Što se tiče prekida vatre: spremni smo za svaki oblik prekida vatre. Drugi signal se odnosi na sastanak sa Putinom – spremni smo za sastanak sa njim, rekao je Sibiga na konferenciji za novinare u Helsinkiju.
Prema njegovim rečima, sastanak Zelenskog i Putina mogao bi biti jedini događaj koji bi mogao da pruži neophodan podsticaj za pregovore o rešavanju sukoba.
Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je Putin u utorak razgovarao sa predsednikom Finske i premijerom Norveške. Tokom razgovora, ruski lider je izneo svoju ocenu trenutne situacije u zoni sukoba u Ukrajini i podsetio na njene osnovne uzroke. Strane su takođe razgovarale o sastancima koje je u Sankt Peterburgu i Oslu održao specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof.
(sputnikportal.rs)
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