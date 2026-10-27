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JORDAN BOMBARDOVAO SIRIJU ZBOG NAPADA NA CRKVU: Ima mrtvih, Damask zatvorio granicu

Ј.О.С.

27. 10. 2026. u 19:03

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JORDANSKO ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je u ponedeljak izvelo vazdušne napade na naoružane grupe u Siriji u znak odmazde za petačni napad na grčku pravoslavnu crkvu u južnom jordanskom gradu Karak, u kojem je poginulo devet osoba.

ЈОРДАН БОМБАРДОВАО СИРИЈУ ЗБОГ НАПАДА НА ЦРКВУ: Има мртвих, Дамаск затворио границу

AP Photo/Raad Adayleh

- Operacija je rezultirala ubistvom i ranjivanjem mnogih članova ovih terorističkih grupa i uništenjem određenog broja njihovih vozila - navodi se u saopštenju bez detalja o kojoj grupi je reč i na kojoj lokaciji, prenosi Morning Star. 

Sirijski zvaničnici su izjavili da je u jordanskoj operaciji poginulo nekoliko civila i da je izvedena bez obaveštenja sirijskih vlasti. 

Dodali su da "sirijske vlasti istražuju okolnosti ovog incidenta". 

Prema rečima sirijske civilne zaštite, pronađeno je sedam poginulih u udarima u južnim provincijama Dara i Suvejda.

- Petoro članova jedne porodice poginulo je zajedno u udaru koji je pogodio šator u ruralnom delu provincije Dara, dok je troje drugih članova porodice povređeno, a dva muškarca su poginula u odvojenim udarima - navodi se u saopštenju.

Sirijska vlada je saopštila da se jordanska operacija dogodila „bez prethodne koordinacije ili obaveštavanja sirijske strane“, dodajući da sirijske vlasti istražuju okolnosti ovog incidenta.

Kako lokalni mediji prenose, Sirija je kasnije zatvorila svoj glavni granični prelaz sa Jordanom.

(Morning Star)

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