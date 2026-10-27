NOVA MESEČNA NOVČANA PODRŠKA: Evo ko ima pravo na novac i do kada je prijava

STUDENTI sa prebivalištem na teritoriji opštine Kuršumlija, koji su prvi put upisali godinu studija, mogu da konkurišu za opštinske stipendije za školsku 2026/27. godinu, koje će se dodeljivati tokom 10 meseci.

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Podestimo za učenike prijave su trajale do 15. oktobra, dok će studenti moći da se prijave do 16. novembra.

Pravo učešća imaju studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Uslov je i prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija, odnosno boravište za izbegla i raseljena lica, kao i da je student prvi put upisan u odgovarajuću godinu studija.

Prijave za učenike

Podestimo, učenici su mogli da se prijave za stipendije po osnovu prihoda porodice, ali i na osnovu odličnog uspeha.

Pravo na prijavu su imali učenici čiji ukupni mesečni prihod članova porodice ne prelazi 121.346 dinara, koliko prema konkursu iznosi poslednji objavljeni iznos prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji u trenutku raspisivanja konkursa.

Učenici mogu izgubiti pravo na stipendiju ukoliko tokom školske godine imaju više od osam neopravdanih izostanaka.

Za učenike sa invaliditetom granica je 182.019 dinara, dok je isti viši cenzus predviđen i za porodice sa troje ili više dece. Posebna kategorija su srednjoškolci sa prosekom 5 kao i učenici prvog razreda srednje škole koji su odličan uspeh ostvarili u završnom razredu osnovne škole.

Prijave za studente

Slični kriterijumi primenjuju se i kod studenata. Za studente sa invaliditetom, kao i porodice sa troje i više dece, takođe važi maksimalni prihod od 182.019 dinara.

U kategorije koje ne mogu da ostvare pravo na ovu stipendiju su studenti koji su u radnom odnosu, studenti master i specijalističkih strukovnih studija, apsolventi i studenti na produženoj godini, kao i oni koji već ostvaruju stipendiju ili kredit od Ministarstva prosvete ili drugog državnog organa ili fonda.

Stipendija se ne dodeljuje ni studentima koji su navršili 26 godina.

Potrebna dokumentacija

Studentima je, pored ostale dokumentacije, potrebna potvrda o prvom upisu godine studija, indeks na uvid, dokaz o prihodima porodice i dokaz da nisu u radnom odnosu.

Prijave se podnose u Informaciono-uslužnom centru Opštinske uprave Kuršumlija, a neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Komisija zadržava pravo da od kandidata zatraži i dopunu dokumentacije.

(Alo)