NBS O KURSU EVRA I DOLARA: Ovo su najnovije informacije!
DINAR je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 105,1931.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,8 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,2 odsto dok je od početka godine slabiji za 5,0 odsto.
(Alo)
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