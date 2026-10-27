NBS O KURSU EVRA I DOLARA: Ovo su najnovije informacije!

DINAR je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.

Foto: Z. Jovanović

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 105,1931.

Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,8 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,2 odsto dok je od početka godine slabiji za 5,0 odsto.

(Alo)