OVO SU CENE NAFTE DANAS: Najnovije vesti sa tržišta

EVROPSKI berzanski indeksi su danas u plusu, a nafta Brent je blago pojeftinila na oko 114,90 dolara po barelu.

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Cena nafte Brent pala je jutros za oko 0,77 odsto na 114,91 dolar po barelu, dok se cenama nastavlja trgovanje uz blaži pritisak naniže u odnosu na nedavni skok.

Brent je zabeležio blagi pad nakon što su izveštaji o diplomatskim naporima Katara da se ublaže tenzije sa Iranom pružili tržištu određeno olakšanje, prenosi Fajnenšel tajms (FT).

Jutarnja cena američke sirove nafte WTI iznosi oko 100,90 dolara po barelu, što predstavlja pad od oko 0,8 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje.

Uporedo sa stabilizacijom cena nafte, evropski fjučersi gasa za novembarsku isporuku zabeležili su blagi pad na otvaranju holandske berze TTF i trgovani su po ceni od 95,35 evra za megavat-sat (MWh), što odgovara ceni od oko 1.001,18 evra za 1.000 kubnih metara gasa, uz primenu standardnog konverzionog koeficijenta od 10,5 MWh za 1.000 metara kubnih.

Pored izveštaja tehnoloških kompanija, u fokusu svetskih tržišta danas je i početak dvodnevne sednice Američkih federalnih rezervi (Fed), gde će u fokusu biti signali o daljem kretanju kamatnih stopa i smeru monetarne politike.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks jutros je iznosila oko 1,1162 dolara.

Cena zlata se na svetskim berzama kretala oko 4.016 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice iznosila oko 6,25 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeksi su na prethodnom zatvaranju zabeležili pad - Dau Džons (Dow Jones) je oslabio za 1,23 odsto na 52.215,16 poena, S&P 500 za 0,52 odsto na 7.623,68 poena, a Nasdak za 0,21 odsto na 25.955,34 poena.

(Tanjug)