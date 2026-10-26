Poljoprivreda

OD CENE POLOVNOG AUTOMOBILA DO CENE AVIONA: Kako se zapravo određuje vrednost konja?

K. Despotović

26. 10. 2026. u 22:23

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KADA se u javnosti pokrene tema o milionskim iznosima koji se izdvajaju za elitna grla, prva i najčešća zabluda jeste da cenu diktira isključivo rasa ili estetski utisak životinje.

ОД ЦЕНЕ ПОЛОВНОГ АУТОМОБИЛА ДО ЦЕНЕ АВИОНА: Како се заправо одређује вредност коња?

Foto: Shiyin Gu / Alamy / Profimedia

U stvarnosti, tržište konjarstva funkcioniše kao kompleksna i rigidna ekonomska platforma na kojoj se vrednost formira kroz matematički proračun rizika, genetike, ostvarenih rezultata i budućeg komercijalnog potencijala.

Dok se cene radnih i rekreativnih konja kreću u rasponu od nekoliko stotina do par hiljada evra, vrhunska sportska i trkačka grla dostižu milionske cifre, kreirajući tržišne raspone kakvi se ne sreću ni u jednoj drugoj grani stočarstva.

Stručnjaci iz ove oblasti ističu nekoliko univerzalnih stubova koji definišu krajnju vrednost svakog konja, bez obzira na to da li se transakcija obavlja na lokalnoj ergeli ili na prestižnim svetskim aukcijama.

Pedigre kao investiciona garancija

Kupac na aukciji ne plaća trenutni izgled konja, već statističku verovatnoću da će životinja naslediti specifične anatomske i fiziološke performanse svojih predaka – od kapaciteta kardiovaskularnog sistema do gustine kostiju. Vrhunske krvne linije automatski garantuju visoku startnu cenu ždrebadi.

Sportski kontinuitet i godine: Kod sportskih grla, rezultati na stazi ili u areni prave ključnu razliku. Konj koji u svojoj zlatnoj takmičarskoj dobi (između 8 i 12 godina) ima dokazan istorijat osvajanja titula drži stabilnu, visoku cenu. Sa druge strane, kod starijih konja vrednost opada ukoliko gube takmičarsku moć, ali raste ako se pozicioniraju kao iskusni i pouzdani konji za obuku novih jahača.

Priplodni potencijal kao generator profita: Najveća ekonomska vrednost konja često se aktivira tek nakon završetka njegove takmičarske karijere. Prava zarada krije se u ceni parenja (stud fee). Elitni pastuvi i kobile koji iza sebe imaju šampionsko poreklo i već dokazano, kvalitetno potomstvo, donose vlasnicima stabilan godišnji povrat investicije kroz prodaju genetskog materijala, što opravdava milionske uloge.

Uloženi rad i nivo obuke: Vrhunski konj je proizvod dugogodišnjeg, skupog i profesionalnog rada. Konj koji je prošao kompletan sistem obuke, koji pokazuje visoku inteligenciju i stabilan temperament, vredi višestruko više od neobučenog grla sličnih anatomskih karakteristika. Profesionalni trening zahteva vreme i ozbiljna finansijska ulaganja, što se direktno preslikava na krajnju cenu.

Ipak, tržište zadržava visok nivo nepredvidivosti. Na konačnu cenu utiču i spoljni faktori poput trenutne popularnosti određenih disciplina, geografskog porekla ergele, reputacije samog prodavca i trenutne tražnje za specifičnom krvnom linijom. Spojem svih ovih elemenata dobija se tržišna formula u kojoj najskuplji konj nije nužno najlepši, već onaj u čiji potencijal i buduće potomstvo kupci najviše veruju.

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