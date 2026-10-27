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PATRIOT ODLAZI U ISTORIJU?! Anduril predstavio novu PVO raketu: Drastično jeftinija, a radi isti posao!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2026. u 19:00

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KOMPANIJA Anduril predstavila je „Steelfin” – porodicu raketa-presretača zemlja-vazduh, zasnovanih na zajedničkoj dvostepenoj arhitekturi.

ПАТРИОТ ОДЛАЗИ У ИСТОРИЈУ?! Андурил представио нову ПВО ракету: Драстично јефтинија, а ради исти посао!

Foto: The U.S. Army Ralph Scott/Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense

Prema navodima kompanije, ovaj koncept omogućava da se na jednoj proizvodnoj liniji izrađuju verzije za različite namene: od neposredne odbrane (tzv. „point defense”) pa sve do odbrane od balističkih raketa na velikim visinama.

Iz kompanije ističu problem koji ovim sistemom žele da reše: protivnici ulažu u velike količine jeftinog, masovno proizvedenog ofanzivnog naoružanja. Zbog toga su baterije protivvazduhoplovne odbrane često prinuđene da na jeftine pretnje troše veoma skupe i sofisticirane presretače. To dovodi do iscrpljivanja zaliha najvažnijih odbrambenih sredstava i stavlja branioce u nepovoljan položaj u pogledu ekonomske isplativosti sukoba.
Sistem „Steelfin” kombinuje prvi stepen (buster) – koji može koristiti različite raketne motore na čvrsto gorivo, u zavisnosti od potrebnog dometa, konfiguracije lansiranja ili gustine smeštaja – sa drugim, završnim stepenom (presretačem). Sve varijante dele isti trup, avioniku, softver, sistem za upravljanje letom i interfejse. Otvoreni interfejsi između podsistema u tom završnom stepenu omogućavaju ugradnju različitih glava za navođenje i misijskih sistema, bez potrebe za redizajniranjem same rakete.

Budući da sve varijante dele istu arhitekturu i komponente, one prolaze kroz istu proizvodnu liniju, koristeći iste alate, tehničare i postrojenja. Kompanija Anduril navodi da u kratkoročnom periodu planira proizvodnju nekoliko hiljada raketa iz porodice „Steelfin” godišnje, pri čemu je kapacitet osmišljen tako da se može prilagoditi potražnji. Isti otvoreni interfejsi omogućavaju upotrebu komercijalno dostupnih komponenti (tzv. COTS – *commercial off-the-shelf*), kao i konkurenciju među dobavljačima, što proširuje bazu onih koji isporučuju opremu.

Foto: European Security & Defense

Rakete su kompatibilne sa postojećom lansirnom infrastrukturom, uključujući lanser M903A2 (koji koristi sistem „Patriot”), sistem za vertikalno lansiranje Mk 41 (na ratnim brodovima), sistem „Typhon”, kao i nove tipove lansera smeštenih u kontejnere. Takođe, dizajnirane su za integraciju sa postojećim sistemima za upravljanje vatrom, kao što su „Aegis” i IBCS. Kompanija Anduril je već sprovela balistička testiranja koristeći odgovarajuće leteće mete, a sledeće godine počinju i letna ispitivanja.

Ova američka kompanija je tokom poslednje dve godine izgradila svoje prisustvo u Evropi; Letonija je odabrala njenu porodicu krstarećih raketa „Barracuda”, dok ogranak u Ujedinjenom Kraljevstvu radi na razvoju autonomnih sistema, tehnologija za borbu protiv dronova i softvera za komandovanje. Njegov pristup projektovanju oružja sa fokusom na masovnu proizvodnju i zajedničke komponente podudara se sa argumentacijom kompanije „Helsing” (Helsing), koja je ove nedelje predstavila sopstveni par jeftinih presretača.

(ukdefencejournal.org.uk/Krejg Langford)

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